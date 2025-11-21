Киев все обдумал: в МИД Украины ответили, будут ли реализовывать мирный план Трампа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с европейскими коллегами 20 ноября охарактеризовал новый мирный план США, как такой, что не может быть реализован. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что во время закрытого заседания министров иностранных дел стран Европейского Союза украинский министр сказал своим коллегам, что условия новых предложений США "продиктованы РФ". Поэтому фактически этот план просто невозможно реализовать.

"В конце концов, ни один мирный план невозможен, если он основан на умиротворении агрессора... Это может принести только больше войны и жестокости Украине и всей Европе", — сказал Сибига.

В статье говорится, что план США очень разочаровал европейцев, которые считали, что президент США Дональд Трамп наконец понял — доверять российскому диктатору Владимиру Путину не стоит.

"Американское предложение вызвало тревогу в европейских столицах, отчасти потому, что их полностью исключили из процесса его подготовки, и главным образом потому, что, по словам одного из чиновников, оно является ничем иным, как "список желаний Путина", — сказано в публикации.

Чиновники и дипломаты как в Киеве, так и в Европе были крайне раздражены очередной попыткой Вашингтона навязать Украине "плохую сделку". Один из них назвал план США "просто списком пунктов для удовлетворения Путина".

Другой европейский дипломат отметил, что такой план вызывает тревогу.

"Если Россия сойдет с рук, то это лишь вопрос времени, когда мы увидим новую российскую агрессию – и в Украине, и в странах ЕС и НАТО", — сказал дипломат.

