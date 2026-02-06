Київ розкритикував Європу: якої помилки може припуститися Захід по відношенню до Путіна

Європа має демонструвати єдину та жорстку позицію на підтримку України, а єдиним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна повинно бути подальше посилення тиску. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкною в Києві.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи заяви окремих європейських лідерів щодо можливості початку переговорів із Росією, Сибіга наголосив, що наразі існує мейнстрімний переговорний трек за лідерства Сполучених Штатів Америки. Водночас Україна вітає всі ініціативи, спрямовані на досягнення гідного та сталого миру.

Міністр підкреслив, що будь-які спроби звертатися до Путіна з вмовляннями чи закликами до контакту є хибним підходом. Так само неприйнятною, за його словами, є ідея виведення російського лідера з міжнародної ізоляції.

Сибіга наголосив, що Європа повинна говорити одним голосом, адже Путін свідомо прагне розколоти європейську єдність. Розпорошені та суперечливі заяви, за його словами, лише грають на руку агресору і не приведуть до результату.

Глава МЗС України також заявив про необхідність відмови від політики умиротворення. Єдиними сигналами для Кремля мають бути кроки з посилення тиску та чітке усвідомлення наслідків продовження агресії. Україна очікує, що 20-й пакет санкцій ЄС стане максимально болісним для російської економіки, яка вже входить у глибоку рецесію. Крім того, Київ підтримує позицію Естонії щодо юридичної заборони в’їзду до ЄС для учасників агресії проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Макрона починають будувати діалог із Кремлем: з ким відбулися переговори.



