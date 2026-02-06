Киев раскритиковал Европу: какой ошибки может допустить Запад по отношению к Путину

Европа должна демонстрировать единую и жесткую позицию в поддержку Украины, а единственным сигналом для российского диктатора Владимира Путина должно быть дальнейшее усиление давления. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной в Киеве.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Комментируя заявления отдельных европейских лидеров о возможности начала переговоров с Россией, Сибига подчеркнул, что в настоящее время существует мейнстримный переговорный трек при лидерстве Соединенных Штатов Америки. В то же время, Украина приветствует все инициативы, направленные на достижение достойного и устойчивого мира.

Министр подчеркнул, что любые попытки обращаться к Путину с увещеваниями или призывами к контакту являются ложным подходом. Так же неприемлема, по его словам, идея вывода российского лидера из международной изоляции.

Сибига подчеркнул, что Европа должна говорить одним голосом, ведь Путин сознательно стремится расколоть европейское единство. Распыленные и противоречивые заявления, по его словам, только играют на руку агрессору и не приведут к результату.

Глава МИД Украины также заявил о необходимости отказа от политики умиротворения. Единственными сигналами Кремля должны быть шаги по усилению давления и четкое осознание последствий продолжения агрессии. Украина ожидает, что 20-й пакет санкций ЕС станет максимально болезненным для российской экономики, уже входящей в глубокую рецессию. Кроме того, Киев поддерживает позицию Эстонии по поводу юридического запрета въезда в ЕС для участников агрессии против Украины.

