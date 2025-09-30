Київ готує відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ: заява Сибіги

Рубрики
Кравцев Сергей
Україна дзеркально відповідатиме на всі недружні кроки, які будуть вжиті Угорщиною. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
Варто нагадати, Угорщина ухвалила рішення про заборону 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив це зробити у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.
Сибіга запитала, якою буде реакція на це України на такі дії Угорщини.
При цьому представник міністерства Георгій Тихий назвав такі дії Угорщини "блокуванням доступу угорців до журналістики".
Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу з російською пропагандою.
