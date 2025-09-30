Київ готує відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ: заява Сибіги

Україна дзеркально відповідатиме на всі недружні кроки, які будуть вжиті Угорщиною. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Варто нагадати, Угорщина ухвалила рішення про заборону 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив це зробити у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.

"Слідуючи принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських порталів новин, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", — підкреслив міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

Сибіга запитала, якою буде реакція на це України на такі дії Угорщини.

"Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", — відповів Андрій Сибіга.

При цьому представник міністерства Георгій Тихий назвав такі дії Угорщини "блокуванням доступу угорців до журналістики".

Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу з російською пропагандою.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них що далі від правди, то краще", — написав представник МЗС.

