Київ готує відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ: заява Сибіги
commentss НОВИНИ Всі новини

Київ готує відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ: заява Сибіги

Андрій Сибіга закликав владу Угорщини не провокувати Україну, щоб не отримати дзеркальну відповідь

30 вересня 2025, 15:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна дзеркально відповідатиме на всі недружні кроки, які будуть вжиті Угорщиною. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Київ готує відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ: заява Сибіги

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Варто нагадати, Угорщина ухвалила рішення про заборону 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив це зробити у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.

"Слідуючи принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських порталів новин, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", — підкреслив міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

Сибіга запитала, якою буде реакція на це України на такі дії Угорщини.

"Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", — відповів Андрій Сибіга.

При цьому представник міністерства Георгій Тихий назвав такі дії Угорщини "блокуванням доступу угорців до журналістики".

Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу з російською пропагандою.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них що далі від правди, то краще", — написав представник МЗС.

