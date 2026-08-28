Київ дав жорстку відповідь Росії на розмови про дипломатію

Поки Росія продовжує говорити про дипломатію та можливі переговори, її дії свідчать про підготовку до подальшої війни. Москва нарощує військовий потенціал, інвестує у виробництво ракет і продовжує систематично атакувати українські міста. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, коментуючи ситуацію з масованими повітряними атаками.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

У відомстві наголосили, що справжню готовність Кремля до миру необхідно оцінювати не за дипломатичними заявами, а за конкретними діями.

"Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну", — зазначили в МЗС.

Як приклад там навели ситуацію в Києві 27 серпня. Протягом доби в українській столиці повітряну тривогу оголошували 13 разів. Загальна тривалість небезпеки сягнула 872 хвилин – це майже 15 годин.

За даними МЗС, російські війська запускали безпілотники невеликими групами. Така тактика дозволяла Кремлю розтягувати загрозу в часі й фактично тримати багатомільйонне місто у постійному напруженні.

Повітряні тривоги впливали на роботу транспорту, державних і міських служб, а також змушували людей раз за разом переривати звичне життя та реагувати на небезпеку.

У МЗС зазначили, що для мешканців прифронтових міст і населених пунктів подібна реальність давно стала звичною. Однак ситуація в Києві, на думку українських дипломатів, особливо наочно демонструє масштаб російської тактики тиску на цивільне населення.

У відомстві фактично запропонували оцінювати російські заяви про дипломатію за простим критерієм: поки Москва декларує готовність до переговорів, українські міста продовжують жити під сиренами та атаками дронів.

Саме тому, наголосили в МЗС, реальні наміри Росії сьогодні визначаються не словами Кремля, а кількістю ракет, безпілотників і годин повітряної небезпеки над Україною.

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