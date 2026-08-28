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Київ дав жорстку відповідь Росії на розмови про дипломатію

У Києві за день пролунало 13 повітряних тривог, а загальна небезпека тривала майже 15 годин. У МЗС заявили: реальні наміри Кремля видно не зі слів, а з ударів

28 серпня 2026, 06:43
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Кравцев Сергей

Поки Росія продовжує говорити про дипломатію та можливі переговори, її дії свідчать про підготовку до подальшої війни. Москва нарощує військовий потенціал, інвестує у виробництво ракет і продовжує систематично атакувати українські міста. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, коментуючи ситуацію з масованими повітряними атаками.

Київ дав жорстку відповідь Росії на розмови про дипломатію

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

У відомстві наголосили, що справжню готовність Кремля до миру необхідно оцінювати не за дипломатичними заявами, а за конкретними діями.

"Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну", — зазначили в МЗС.

Як приклад там навели ситуацію в Києві 27 серпня. Протягом доби в українській столиці повітряну тривогу оголошували 13 разів. Загальна тривалість небезпеки сягнула 872 хвилин – це майже 15 годин.

За даними МЗС, російські війська запускали безпілотники невеликими групами. Така тактика дозволяла Кремлю розтягувати загрозу в часі й фактично тримати багатомільйонне місто у постійному напруженні.

Повітряні тривоги впливали на роботу транспорту, державних і міських служб, а також змушували людей раз за разом переривати звичне життя та реагувати на небезпеку.

У МЗС зазначили, що для мешканців прифронтових міст і населених пунктів подібна реальність давно стала звичною. Однак ситуація в Києві, на думку українських дипломатів, особливо наочно демонструє масштаб російської тактики тиску на цивільне населення.

У відомстві фактично запропонували оцінювати російські заяви про дипломатію за простим критерієм: поки Москва декларує готовність до переговорів, українські міста продовжують жити під сиренами та атаками дронів.

Саме тому, наголосили в МЗС, реальні наміри Росії сьогодні визначаються не словами Кремля, а кількістю ракет, безпілотників і годин повітряної небезпеки над Україною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – захист українського неба суттєво посилиться: Сибіга зробив важливу заяву.




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Джерело: https://x.com/MFA_Ukraine/status/2093085455356924396
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