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Киев дал жесткий ответ России на разговоры о дипломатии

В Киеве за день раздалось 13 воздушных тревог, а общая опасность длилась почти 15 часов. В МИД заявили: реальные намерения Кремля видны не со слов, а из ударов

28 августа 2026, 06:43
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Кравцев Сергей

Пока Россия продолжает говорить о дипломатии и возможных переговорах, ее действия свидетельствуют о подготовке к дальнейшей войне. Москва наращивает военный потенциал, инвестирует в производство ракет и продолжает систематически атаковать украинские города. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя ситуацию с массированными воздушными атаками.

Киев дал жесткий ответ России на разговоры о дипломатии

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что подлинную готовность Кремля к миру необходимо оценивать не по дипломатическим заявлениям, а по конкретным действиям.

"Пока Москва говорит о дипломатии, она продолжает инвестировать в ракеты и расширять свои возможности вести войну", — отметили в МИД.

В качестве примера там привели ситуацию в Киеве 27 августа. За сутки в украинской столице воздушную тревогу объявляли 13 раз. Длительность опасности достигла 872 минут – это почти 15 часов.

По данным МИДа, российские войска запускали беспилотники небольшими группами. Такая тактика позволяла Кремлю растягивать угрозу во времени и фактически держать многомиллионный город в постоянном напряжении.

Воздушные тревоги влияли на работу транспорта, государственных и городских служб, а также заставляли людей то и дело прерывать привычную жизнь и реагировать на опасность.

В МИДе отметили, что для жителей прифронтовых городов и населенных пунктов подобная реальность давно стала привычной. Однако ситуация в Киеве, по мнению украинских дипломатов, особенно наглядно демонстрирует масштаб российской тактики давления на гражданское население.

В ведомстве фактически предложили оценивать российские заявления о дипломатии по простому критерию: пока Москва декларирует готовность к переговорам, украинские города продолжают жить под сиренами и атаками дронов.

Именно поэтому, подчеркнули в МИДе, реальные намерения России сегодня определяются не словами Кремля, а количеством ракет, беспилотников и часов воздушной опасности над Украиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – защита украинского неба существенно усилится: Сибига сделал важное заявление.




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Источник: https://x.com/MFA_Ukraine/status/2093085455356924396
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