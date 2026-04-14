Категорическое заявление Зеленского о ЕС и НАТО: какая позиция Украины

Германия может блокировать ускоренное вступление Украины в ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отмечал, что вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пообщался с журналистами. Одним из вопросов были условия и сроки вступления Украины в ЕС.

Мерц отметил, что Украина должна быть тесно связана с Европейским союзом. Напомнил, что в процессе приближения Украина должна выполнить некоторые задачи. Есть, по его словам, критерии для поступления. При этом он отметил, что Украина должна стать членом ЕС.

Владимир Зеленский поблагодарил Мерца и Германию за поддержку и заявил о жесткой позиции Украины.

"Все в Европе знают нашу позицию — нам не нужен ЕС-лайт, как и НАТО-лайт. Если честно. Так же, как я и считаю, и Европе, и странам НАТО нужна Украина в полной мере, как сильный партнер. Нужна наша армия, мощная армия. Потому что никому не нужна украинская армия-лайт, что это будет за защиту. Поэтому я считаю, что это заинтересованность двусторонняя”, — подчеркнул президент Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России запретили мессенджер Telegram — таким образом, вероятно, пытаются создать полный "цифровой занавес".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух возможных причинах запрета Telegram в РФ. По его словам, это требовалось, чтобы принимать непопулярные решения. Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или, напротив, эскалация войны, спрогнозировал президент.