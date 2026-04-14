logo

BTC/USD

74412

ETH/USD

2375.59

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Категорическое заявление Зеленского о ЕС и НАТО: какая позиция Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Категорическое заявление Зеленского о ЕС и НАТО: какая позиция Украины

Президент Украины Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО

14 апреля 2026, 15:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Германия может блокировать ускоренное вступление Украины в ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отмечал, что вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года невозможно.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пообщался с журналистами. Одним из вопросов были условия и сроки вступления Украины в ЕС.

Мерц отметил, что Украина должна быть тесно связана с Европейским союзом. Напомнил, что в процессе приближения Украина должна выполнить некоторые задачи. Есть, по его словам, критерии для поступления. При этом он отметил, что Украина должна стать членом ЕС.

Владимир Зеленский поблагодарил Мерца и Германию за поддержку и заявил о жесткой позиции Украины.

"Все в Европе знают нашу позицию — нам не нужен ЕС-лайт, как и НАТО-лайт. Если честно. Так же, как я и считаю, и Европе, и странам НАТО нужна Украина в полной мере, как сильный партнер. Нужна наша армия, мощная армия. Потому что никому не нужна украинская армия-лайт, что это будет за защиту. Поэтому я считаю, что это заинтересованность двусторонняя”, — подчеркнул президент Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России запретили мессенджер Telegram — таким образом, вероятно, пытаются создать полный "цифровой занавес".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух возможных причинах запрета Telegram в РФ. По его словам, это требовалось, чтобы принимать непопулярные решения. Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или, напротив, эскалация войны, спрогнозировал президент.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q2cBFKiHON4
Теги:

Новости

Все новости