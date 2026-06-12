logo_ukra

BTC/USD

63915

ETH/USD

1671.29

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Іронічний прогноз Арестовича: в України попереду "чудові відкриття"
commentss НОВИНИ Всі новини

Іронічний прогноз Арестовича: в України попереду "чудові відкриття"

Колишній радник Офісу президента Арестович розповів про умови для України на шляху до членства в ЄС

12 червня 2026, 18:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Україна готується до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС і вже на початку цього процесу європейські країни висувають свої умови. Приміром Угорщина заявила про права нацменшин. 

Іронічний прогноз Арестовича: в України попереду "чудові відкриття"

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, який непростий шлях чекає на Україну на шляху до членства в ЄС. Зазначає, що будуть значні перепони, які ставитимуть не злісний Лавров і Шойгу, а свої ж рідні чиновники та виборні батьки нації.

“Тому що грати у борців, щоб красти всередині — це одне, а отримувати зовні — зовсім інше. Там доводиться пихтіти в “європейські цінності”, — зазначив він. 

Арестович зауважив, що угорці поставили умовою відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС, зміну закону про нацменшини.

“І дивіться, як одразу кудись поділися всі високі принципи боротьби за націю та мову. А як багато попереду ще відкриттів чудових. Наприклад – відновлення пам'ятника Булгакову”, — іронічно зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Арестовича, у людей, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни в Україні, неминуче виникає спокуса сприймати кожну публічну заяву про переговори як ознаку швидкого припинення бойових дій. Однак за його словами, варто прийняти факт, що переговори між Україною та Росією не припинялися з вечора першого дня війни. Він пояснив, що змінювалися майданчики, посередники, склад делегацій, але сам переговорний процес продовжувався.

За його словами, завдання Великобританії — не допустити відновлення Росії як могутньої імперії, вигравши у Кремля Україну у новій великій геополітичній грі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0EMD81HqjjmSroGtYWcn2cRRC5ZgarwbpUx8zXxn7S1o4vpbKDwq1ZNu3mDngg8ANl
Теги:

Новини

Всі новини