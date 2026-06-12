Іронічний прогноз Арестовича: в України попереду "чудові відкриття"

Україна готується до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС і вже на початку цього процесу європейські країни висувають свої умови. Приміром Угорщина заявила про права нацменшин.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, який непростий шлях чекає на Україну на шляху до членства в ЄС. Зазначає, що будуть значні перепони, які ставитимуть не злісний Лавров і Шойгу, а свої ж рідні чиновники та виборні батьки нації.

“Тому що грати у борців, щоб красти всередині — це одне, а отримувати зовні — зовсім інше. Там доводиться пихтіти в “європейські цінності”, — зазначив він.

Арестович зауважив, що угорці поставили умовою відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС, зміну закону про нацменшини.

“І дивіться, як одразу кудись поділися всі високі принципи боротьби за націю та мову. А як багато попереду ще відкриттів чудових. Наприклад – відновлення пам'ятника Булгакову”, — іронічно зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Арестовича, у людей, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни в Україні, неминуче виникає спокуса сприймати кожну публічну заяву про переговори як ознаку швидкого припинення бойових дій. Однак за його словами, варто прийняти факт, що переговори між Україною та Росією не припинялися з вечора першого дня війни. Він пояснив, що змінювалися майданчики, посередники, склад делегацій, але сам переговорний процес продовжувався.

За його словами, завдання Великобританії — не допустити відновлення Росії як могутньої імперії, вигравши у Кремля Україну у новій великій геополітичній грі.