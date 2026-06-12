Иронический прогноз Арестовича: у Украины впереди "замечательные открытия"

Украина готовится к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, и уже в начале этого процесса европейские страны выдвигают свои условия. К примеру, Венгрия заявила о правах нацменьшинств.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какой непростой путь ждет Украину на пути к членству в ЕС. Отмечает, что будут значительные препятствия, которые будут ставить не злобный Лавров и Шойгу, а свои родные чиновники и выборные отцы нации.

"Потому что играть у борцов, чтобы воровать внутри – это одно, а получать снаружи – совсем другое. Там приходится пыхтеть в "европейские ценности", — отметил он.

Арестович отметил, что венгры поставили условием открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, изменение закона о нацменьшинствах.

"И смотрите, как сразу куда-то подевались все высокие принципы борьбы за нацию и язык. А как много впереди еще открытий замечательных. Например – восстановление памятника Булгакову", — сказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Арестовича, у людей, желающих скорейшего окончания войны в Украине, неизбежно возникает соблазн воспринимать каждое публичное заявление о переговорах как признак быстрого прекращения боевых действий. Однако, по его словам, следует принять факт, что переговоры между Украиной и Россией не прекращались с вечера первого дня войны. Он объяснил, что сменялись площадки, посредники, состав делегаций, но сам переговорный процесс продолжался.

По его словам, задача Великобритании — не допустить восстановления России как могущественной империи, выиграв у Кремля Украину в новой геополитической игре.