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Иронический прогноз Арестовича: у Украины впереди "замечательные открытия"

Бывший советник Офиса президента Арестович рассказал об условиях для Украины на пути к членству в ЕС

12 июня 2026, 18:21
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Кречмаровская Наталия

Украина готовится к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, и уже в начале этого процесса европейские страны выдвигают свои условия. К примеру, Венгрия заявила о правах нацменьшинств.

Иронический прогноз Арестовича: у Украины впереди "замечательные открытия"

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какой непростой путь ждет Украину на пути к членству в ЕС. Отмечает, что будут значительные препятствия, которые будут ставить не злобный Лавров и Шойгу, а свои родные чиновники и выборные отцы нации.

"Потому что играть у борцов, чтобы воровать внутри – это одно, а получать снаружи – совсем другое. Там приходится пыхтеть в "европейские ценности", — отметил он.

Арестович отметил, что венгры поставили условием открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, изменение закона о нацменьшинствах.

"И смотрите, как сразу куда-то подевались все высокие принципы борьбы за нацию и язык. А как много впереди еще открытий замечательных. Например – восстановление памятника Булгакову", — сказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Арестовича, у людей, желающих скорейшего окончания войны в Украине, неизбежно возникает соблазн воспринимать каждое публичное заявление о переговорах как признак быстрого прекращения боевых действий. Однако, по его словам, следует принять факт, что переговоры между Украиной и Россией не прекращались с вечера первого дня войны. Он объяснил, что сменялись площадки, посредники, состав делегаций, но сам переговорный процесс продолжался.

По его словам, задача Великобритании — не допустить восстановления России как могущественной империи, выиграв у Кремля Украину в новой геополитической игре.



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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0EMD81HqjjmSroGtYWcn2cRRC5ZgarwbpUx8zXxn7S1o4vpbKDwq1ZNu3mDngg8ANl
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