Иранские христиане воспротивились режиму: более 200 лидеров поддержали наследника шаха

Более 200 христианских лидеров из Ирана публично объявили о поддержке наследного принца Реза Пехлеви – сына последнего шаха страны Мохаммед Реза Пехлеви . Об этом сообщает Christian Today . Заявление прозвучало на фоне длительных и смертоносных протестов, продолжающихся в разных регионах Ирана.

Реза Пехлеву снова в центре политики – церковные деятели призывают к смене власти

В совместном обращении представители христианских организаций и деноминаций подчеркнули, что считают себя неотъемлемой частью иранской нации и убеждены: страна переживает один из самых важных моментов своей новейшей истории. По их мнению, действующая власть потеряла легитимность, не способна обеспечить безопасность граждан и наносит "тяжелый вред" государству.

Поддержка Резы Пехлевые

Реза Пехлеви, который находится в изгнании после Исламской революции 1979 года, в последние годы активно позиционирует себя как сторонник демократических перемен в Иране. Он выступает за светское государство, права человека и проведение свободных выборов. Публичная поддержка религиозных лидеров может стать важным сигналом для иранской диаспоры и внутренних оппозиционных сил.

В заявлении христианские деятели призывали к национальному единству, подчеркнув, что Иран должен "опять стать вестником надежды и свободы". Они также подчеркнули, что их позиция направлена не на разжигание конфликта, а на поиск пути к стабильности и миру.

Контекст протестов

Иран уже долгое время переживает волну социальных и политических протестов. Демонстранты выражают недовольство экономической ситуацией, ограничениями прав и свобод и жесткими методами подавления инакомыслия. По сообщениям международных правозащитных организаций, столкновения с силовиками привели к многочисленным жертвам.

На этом фоне любое заявление о поддержке альтернативного политического курса приобретает особый вес. Позиция более 200 христианских лидеров беспрецедентна по масштабу , ведь религиозные меньшинства в Иране традиционно действуют осторожно в публичном политическом пространстве.

Что это значит

Эксперты отмечают, что открытое выступление религиозных деятелей может свидетельствовать о росте недовольства среди разных слоев общества. В то же время остается непонятным, будет ли эта инициатива практическими политическими последствиями, учитывая сложную внутреннюю ситуацию и контроль государства над общественным пространством.

Пока речь идет о символическом, но громком шаге, который может повлиять на дальнейшую дискуссию о будущем Ирана и роли оппозиции за рубежом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" ранее сообщал, что в Иране умерла Мансуре Ходжасте Багерзаде , которая 60 лет была супругой верховного лидера страны Али Хаменеи, ранее погибшего в результате авиаударов.

Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль совершили серию авиаударов по объектам на территории Ирана. Среди целей называли здание, которое идентифицировали как штаб-квартиру Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, а также ряд военных объектов, в том числе связанных с производством вооружения.

В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в регионе, а также по целям в Израиле и объектам инфраструктуры в нескольких странах Ближнего Востока.

1 марта иранские власти официально подтвердили , что аятолла Али Хаменеи погиб в своей резиденции на предыдущее утро. По сообщениям, вместе с ним погибли несколько членов его семьи – дочь, внук, невестка и зять.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что иранские аятоллы объявили "джихад" против США. Также сообщалось , что после гибели Хаменеи у святыни Имама Резы в Иране подняли черное знамя как знак траура.