Іран атакує Україну в ООН: пролунали звинувачення у «співучасті в агресії»

Між Україною та Іраном спалахнув новий дипломатичний скандал після заяви постійного представника Тегерана при ООН Амір Саїд Іравані, який звинуватив Київ у "співучасті в агресії" США та Ізраїлю. У відповідь українське МЗС різко відкинуло ці звинувачення, назвавши їх відвертою дезінформацією.

Іран. Фото: з відкритих джерел

У листі до генерального секретаря Антоніу Гутерріша іранський дипломат заявив, що Україна нібито допомагає військовим операціям проти Ірану, зокрема через відправку фахівців з протидії безпілотникам до країн Близького Сходу. За його словами, це є "матеріальною та оперативною підтримкою агресії".

Крім того, Іравані відкинув звинувачення щодо співпраці Ірану з Росією у сфері дронів, наполягаючи, що вона не становить загрози міжнародній безпеці.

У Києві такі заяви викликали різку реакцію. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що жоден український дрон ніколи не завдавав ударів по Ірану, тоді як саме іранські безпілотники масово застосовуються Росією проти України.

За його словами, з 2022 року Україна зазнала десятків тисяч атак дронами іранського виробництва, переданими Москві. У МЗС підкреслюють, що спроби Тегерана перекласти відповідальність є частиною інформаційної кампанії та не відповідають реальності.

Цей обмін звинуваченнями лише загострює напруження навколо ролі Ірану у війні проти України та підсилює міжнародну дискусію щодо постачання озброєнь Росії.

