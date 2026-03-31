Иран атакует Украину в ООН: прозвучали обвинения в «соучастии в агрессии»
Иран атакует Украину в ООН: прозвучали обвинения в «соучастии в агрессии»

Киев жестко ответил: в МИД назвали заявления Тегерана ложью и напомнили о тысячах атак иранских дронов

31 марта 2026, 07:45
Кравцев Сергей

Между Украиной и Ираном разразился новый дипломатический скандал после заявления постоянного представителя Тегерана при ООН Амир Саид Иравани, обвинившего Киев в "соучастии в агрессии" США и Израиля. В ответ украинский МИД резко отверг эти обвинения, назвав их откровенной дезинформацией.

Иран атакует Украину в ООН: прозвучали обвинения в «соучастии в агрессии»

Иран. Фото: из открытых источников

В письме генеральному секретарю Антониу Гутерришу иранский дипломат заявил, что Украина якобы помогает военным операциям против Ирана, в частности через отправку специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока. По его словам, это "материальная и оперативная поддержка агрессии".

Кроме того, Иравани отверг обвинения в сотрудничестве Ирана с Россией в сфере дронов, настаивая, что она не представляет угрозы международной безопасности.

В Киеве подобные заявления вызвали резкую реакцию. Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что ни один украинский дрон никогда не наносил ударов по Ирану, тогда как именно иранские беспилотники массово применяются Россией против Украины.

По его словам, с 2022 года Украина подверглась десяткам тысяч атак дронами иранского производства, переданными Москве. В МИДе подчеркивают, что попытки Тегерана переложить ответственность являются частью информационной кампании и не соответствуют реальности.

Этот обмен обвинениями лишь обостряет напряжение вокруг роли Ирана в войне против Украины и усиливает международную дискуссию по поставкам вооружений России.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран заявил об уничтожении в Дубае состава систем ПВО с украинцами: что говорят в МИД.



