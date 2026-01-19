logo_ukra

UA
UA
Головна Новини Політика зовнішня політика Індія відмовляється від російської нафти: МРПЛ готова купувати венесуельську
Індія відмовляється від російської нафти: МРПЛ готова купувати венесуельську

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd заявила про намір замінити російську сировину на венесуельську, дотримуючись західних санкцій.

19 січня 2026, 15:50
Автор:
Проніна Анна

За повідомленням Reuters, одна з найбільших державних нафтопереробних компаній Індії, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL), розглядає можливість закупівлі венесуельської нафти замість російської. Про це повідомляє Reuters.

Індія відмовляється від російської нафти: МРПЛ готова купувати венесуельську

Великий розворот Індії: відмовляються від російської нафти заради Венесуели

Фінансовий директор MRPL Девендра Кумар зазначив, що компанія строго дотримується всіх введених санкцій і наразі не імпортує російську нафту. "В найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції", — підкреслив він в інтерв’ю Reuters.

Потужність НПЗ MRPL складає 500 тисяч барелів на добу, і наразі близько 40% потреб у сировині покривається закупками на Близькому Сході та через спотовий ринок. Рішення про закупівлю венесуельської нафти дає змогу компанії диверсифікувати постачання та уникнути ризиків, пов’язаних із санкціями.

За даними Bloomberg, у грудні Індія скоротила закупівлі російської нафти до мінімуму — 1,1 млн барелів на добу, що є найнижчим показником із листопада 2022 року. Це рішення стало логічним кроком у контексті глобальної політики санкцій і прагнення індійського ринку забезпечити стабільність постачання.

Аналітики зазначають, що такий крок MRPL може мати далекосяжні наслідки для регіонального ринку нафти, оскільки Індія є одним із ключових покупців російської сировини. Зміна постачальника з Росії на Венесуелу може вплинути на ціни на нафту, ланцюги поставок та глобальні енергетичні зв’язки.

Читайте в "Коментарях" також, що російську нафту вже ніхто в світі не хоче купувати. За оцінками агентства Reuters, за період січень–листопад 2025 року федеральна скарбниця РФ втратила кожен п’ятий рубль нафтогазових доходів, а у грудні падіння прискорилося до 49% у річному вираженні.



