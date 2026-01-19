Индия отказывается от российской нефти: МРПЧ готова покупать венесуэльскую

По сообщению Reuters, одна из крупнейших государственных нефтеперерабатывающих компаний Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти вместо российской. Об этом сообщает Reuters.

Большой разворот Индии: отказываются от российской нефти ради Венесуэлы

Финансовый директор MRPL Девендра Кумар отметил, что компания строго соблюдает все введенные санкции и пока не импортирует российскую нефть. "В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции", — подчеркнул он в интервью Reuters.

Мощность НПЗ MRPL составляет 500 тысяч баррелей в сутки, и в настоящее время около 40% потребностей в сырье покрывается закупками на Ближнем Востоке и спотовым рынком. Решение о закупке венесуэльской нефти позволяет компании диверсифицировать поставки и избежать рисков, связанных с санкциями.

По данным Bloomberg, в декабре Индия сократила закупки российской нефти до минимума — 1,1 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с ноября 2022 года. Это решение стало логичным шагом в контексте глобальной политики санкций и стремления индийского рынка обеспечить стабильность поставок.

Аналитики отмечают, что такой шаг MRPL может иметь далеко идущие последствия для регионального рынка нефти, поскольку Индия является одним из ключевых покупателей российского сырья. Смена поставщика из России на Венесуэлу может повлиять на цены на нефть, цепи поставок и глобальные энергетические связи.

