“Хто краде європейське майбутнє України”: в Раді дали приголомшливу відповідь

Західні ЗМІ повідомляли, що більшість країн ЄС не підтримали ідею “вступу авансом” для України. У Раді розповіли, хто краде європейське майбутнє України.

Україна-ЄС. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк нагадав, що серед 10 пунктів зобовʼязань, які в грудні 2025 року на себе взяла Україна станом на зараз зроблено — нуль. Нічого, підкреслив він. За його словами, навіть не почали рухатись в цих напрямках.

“Може там щось непопулярне? Може щось де проти суспільства? Може є що шкодить нам?”, — припустив він.

Також повідомив, які умови має виконати Україна:

1. Посилення незалежності НАБУ і САП та захист їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу.

2. Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз.

3. Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора.

4. Поновити відбір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, в регіональних та районних прокуратурах.

5. Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР).

6. Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.

7. Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для ВККС.

8. Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів.

9. Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року.

10. Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні.

“А знаєте чому? Тому що АБСОЛЮТНО ніхто з влади цим не займається. У нас навіть досі немає Міністра юстиції (тут більшість його напрямок). А по ряду пунктів Президент особисто проти”, — підкреслив народний депутат.

За його словами, це і є чесна відповідь чому ж опоненти України з ЄС мають чудовий аргумент виступати проти швидкого вступу. Самі ж дали на це карти, підкреслив політик.

“Хто скаже: “Бажанням захистити свою корупцію і своїх друзів корупціонерів влада краде у нас європейське майбутнє” — будуть праві”, — підсумував народний депутат.

