"Кто ворует европейское будущее Украины": в Раде дали ошеломительный ответ

Западные СМИ сообщали, что большинство стран ЕС не поддержали идею "вступления авансом" для Украины. В Раде рассказали, кто ворует европейское будущее Украины.

Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что среди 10 пунктов обязательств, которые в декабре 2025 года на себя взяла Украина по состоянию на данный момент сделано — ноль. Ничего, подчеркнул он. По его словам, даже не начали двигаться по этим направлениям.

"Может, там что-то непопулярное? Может, что-то где против общества? Может есть что вредит нам?", — предположил он.

Также сообщил, какие условия должна выполнить Украина:

1. Усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния.

2. Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам.

3. Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора.

4. Возобновить отбор для назначения и перевода прокуроров в руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах.

5. Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР).

6. Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку.

7. Расширить привлечение международных экспертов к конкурсной комиссии для ВККС.

8. Принять законопроект о декларации добропорядочности судей.

9. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года.

10. Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.

"А знаете почему? Потому что АБСОЛЮТНО никто из власти этим не занимается. У нас до сих пор нет Министра юстиции (здесь большинство его направление). А по ряду пунктов Президент лично против", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, это и есть честный ответ, почему же оппоненты Украины с ЕС имеют замечательный аргумент выступать против быстрого вступления. Сами же дали на это карты, подчеркнул политик.

"Кто скажет: "Желанием защитить свою коррупцию и своих друзей коррупционеров власть ворует у нас европейское будущее" — будут правы", — подытожил народный депутат.

