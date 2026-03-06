"Кто ворует европейское будущее Украины": в Раде дали ошеломительный ответ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Западные СМИ сообщали, что большинство стран ЕС не поддержали идею "вступления авансом" для Украины. В Раде рассказали, кто ворует европейское будущее Украины.
Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что среди 10 пунктов обязательств, которые в декабре 2025 года на себя взяла Украина по состоянию на данный момент сделано — ноль. Ничего, подчеркнул он. По его словам, даже не начали двигаться по этим направлениям.
Также сообщил, какие условия должна выполнить Украина:
1. Усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния.
2. Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам.
3. Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора.
4. Возобновить отбор для назначения и перевода прокуроров в руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах.
5. Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР).
6. Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку.
7. Расширить привлечение международных экспертов к конкурсной комиссии для ВККС.
8. Принять законопроект о декларации добропорядочности судей.
9. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года.
10. Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.
По его словам, это и есть честный ответ, почему же оппоненты Украины с ЕС имеют замечательный аргумент выступать против быстрого вступления. Сами же дали на это карты, подчеркнул политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какую реакцию вызвали слова Зеленского об Орбане.