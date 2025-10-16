Хороша та погана новина для України: у Раді розповіли про очікування від зустрічі Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, запланована зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Ярослав Железняк розповів, яких результатів можна очікувати від зустрічі. За його словами, деякі очікування наївно оптимістичні. Політик пояснив, що треба чітко розуміти, який настрій зараз у Вашингтоні. Він дуже піднесений, через успіх у зупиненні війни на Близькому Сході. Що, за словами нардепа, точно є геополітичною перемогою Трампа.

“І тут відверто, багато людей зовні та всередині команди визнають, що це стало можливим, через те, що Трамп пішов на достатньо радикальні кроки і “перемовини з позиції сили”, — пояснив політик.

За його словами для України є добра та погана новина:

Добра — є дуже гарне вікно можливості просити те, що раніше боялися робити партнери. Наприклад, надати ті самі Tamagavk, що дозволить США продемонструвати “позицію сили”.

Погана — політик зазначив, що не знає, звідки беруться прогнози про швидке закінчення війни.

“Але не думаю, що за результатами зустрічей ми почуємо щось схоже. Та і не виглядає тут, у Вашингтоні, це на таку швидку перспективу. Радий буду помилитися, але поки всі плани будуються середньостроково”, — пояснив народний депутат.

За його словами, у будь-якому разі, зараз точно гарний час просити США зробити важливі кроки.

“Тож сподіваюсь, у пʼятницю все пройде добре щодо зустрічей і результатів, але сенсацій не очікую”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про оточення Зеленського.



