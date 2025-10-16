Хорошая и плохая новость для Украины: в Раде рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа

В пятницу, 17 октября, запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, какие результаты можно ожидать от встречи. По его словам, некоторые ожидания наивно оптимистичны. Политик объяснил, что нужно четко понимать, какое настроение сейчас в Вашингтоне. Оно очень приподнятое, из-за успеха в остановке войны на Ближнем Востоке. Что, по словам нардепа, точно является геополитической победой Трампа.

"И здесь откровенно, многие люди снаружи и внутри команды признают, что это стало возможным, потому что Трамп пошел на достаточно радикальные шаги и переговоры с "позиции силы", — пояснил политик.

По его словам, для Украины есть хорошая и плохая новость:

Хорошая – есть очень хорошее окно возможности просить то, что раньше боялись делать партнеры. Например, предоставить те же Tamagavk, что позволит США продемонстрировать "позицию силы".

Плохая – политик отметил, что не знает, откуда берутся прогнозы о скором окончании войны.

"Но не думаю, что по результатам встреч мы услышим что-то похожее. Да и не выглядит здесь, в Вашингтоне, это на столь скорую перспективу. Рад буду ошибиться, но пока все планы строятся среднесрочно", — пояснил народный депутат.

По его словам, в любом случае, сейчас точно хорошее время просить США предпринять важные шаги.

"Надеюсь, в пятницу все пройдет хорошо относительно встреч и результатов, но сенсаций не ожидаю", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили об окружении Зеленского.



