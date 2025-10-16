Хорошая и плохая новость для Украины: в Раде рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В пятницу, 17 октября, запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, какие результаты можно ожидать от встречи. По его словам, некоторые ожидания наивно оптимистичны. Политик объяснил, что нужно четко понимать, какое настроение сейчас в Вашингтоне. Оно очень приподнятое, из-за успеха в остановке войны на Ближнем Востоке. Что, по словам нардепа, точно является геополитической победой Трампа.
По его словам, для Украины есть хорошая и плохая новость:
Хорошая – есть очень хорошее окно возможности просить то, что раньше боялись делать партнеры. Например, предоставить те же Tamagavk, что позволит США продемонстрировать "позицию силы".
Плохая – политик отметил, что не знает, откуда берутся прогнозы о скором окончании войны.
По его словам, в любом случае, сейчас точно хорошее время просить США предпринять важные шаги.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили об окружении Зеленского.