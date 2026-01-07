Хоче отримати відповідь на важливе питання: Зеленський заявив про можливу нову зустріч з Трампом

Український президент Володимир Зеленський не виключає нової зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом уже найближчим часом.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сторони можуть обговорити питання гарантій безпеки для України. Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський розповів, що раніше вже порушував питання гарантій безпеки на тривалий термін, але США тоді "взяли паузу".

"Чи є напрацювання у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років? Бо в грудні я підняв це питання, президент США взяв паузу в цьому питанні, сказав, будуть розглядати. Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним, думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще, подивимося, які плани у президента", — сказав Зеленський.

Український президент також наголосив, що розраховує отримати відповідь на це питання під час особистих переговорів із Трампом.

