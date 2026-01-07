logo_ukra

Хоче отримати відповідь на важливе питання: Зеленський заявив про можливу нову зустріч з Трампом
Хоче отримати відповідь на важливе питання: Зеленський заявив про можливу нову зустріч з Трампом

Президент Володимир Зеленський хоче обговорити з Дональдом Трампом питання гарантій безпеки для України на тривалий термін

7 січня 2026, 16:32
Автор:
Маламура Сергій

Український президент Володимир Зеленський не виключає нової зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом уже найближчим часом. 

Хоче отримати відповідь на важливе питання: Зеленський заявив про можливу нову зустріч з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сторони можуть обговорити питання гарантій безпеки для України. Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський розповів, що раніше вже порушував питання гарантій безпеки на тривалий термін, але США тоді "взяли паузу". 

"Чи є напрацювання у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років? Бо в грудні я підняв це питання, президент США взяв паузу в цьому питанні, сказав, будуть розглядати. Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним, думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще, подивимося, які плани у президента", — сказав Зеленський.

Український президент також наголосив, що розраховує отримати відповідь на це питання під час особистих переговорів із Трампом.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Видання "Коментарі" також писало, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо позиції Кремля у переговорах про припинення вогню. За його словами, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних кроків. Як пояснив президент, переговори з Москвою ведуть американські представники, однак російська сторона уникає конкретних зобов’язань.



Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1134387.html?utm_source=telegram
