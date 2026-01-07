logo

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Хочет получить ответ на важный вопрос: Зеленский заявил о возможной новой встрече с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Хочет получить ответ на важный вопрос: Зеленский заявил о возможной новой встрече с Трампом

Президент Владимир Зеленский хочет обсудить с Дональдом Трампом вопрос гарантий безопасности для Украины на длительный срок

7 января 2026, 16:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинский президент Владимир Зеленский не исключает новой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время.

Хочет получить ответ на важный вопрос: Зеленский заявил о возможной новой встрече с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, стороны могут обсудить вопросы гарантий безопасности Украины. Об этом президент сказал во время общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский рассказал, что ранее уже поднимал вопрос гарантий безопасности на длительный срок, но США тогда "взяли паузу".

"Есть ли наработка в переговорах по гарантиям безопасности дольше, чем на 15 лет? Потому что в декабре я поднял этот вопрос, президент США взял паузу в этом вопросе, сказал, будут рассматривать. Я думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним, думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может, где-то еще, посмотрим".

Украинский президент также подчеркнул, что рассчитывает получить ответ на этот вопрос в ходе личных переговоров с Трампом.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединенных Штатов значительно более широкий арсенал влияния на Россию, чем только дипломатия, и они могут применить нестандартные методы давления, если мирные переговоры зайдут в тупик. В качестве примера Зеленский предложил США похитить лидера Чечни Рамзана Кадырова для давления на российского диктатора Владимира Путина.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу позиции Кремля в переговорах о прекращении огня. По его словам, Россия пока не демонстрирует готовности к реальным шагам. Как пояснил президент, переговоры с Москвой ведут американские представители, однако российская сторона избегает конкретных обязательств.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1134387.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости