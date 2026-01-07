Хочет получить ответ на важный вопрос: Зеленский заявил о возможной новой встрече с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский не исключает новой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, стороны могут обсудить вопросы гарантий безопасности Украины. Об этом президент сказал во время общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский рассказал, что ранее уже поднимал вопрос гарантий безопасности на длительный срок, но США тогда "взяли паузу".

"Есть ли наработка в переговорах по гарантиям безопасности дольше, чем на 15 лет? Потому что в декабре я поднял этот вопрос, президент США взял паузу в этом вопросе, сказал, будут рассматривать. Я думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним, думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может, где-то еще, посмотрим".

Украинский президент также подчеркнул, что рассчитывает получить ответ на этот вопрос в ходе личных переговоров с Трампом.

