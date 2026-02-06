Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом здійснили робочу поїздку до Чернігівської області.

«Хіт соцмереж»: Марк Рютте зустрівся з легендарним псом Патроном під час візиту на деокуповані території

Візит розпочався з відвідин села Ягідне, де у підвалі місцевої школи російські окупанти 27 днів утримували сотні мирних жителів у нелюдських умовах. Як зазначають у МЗС, понад 60% Іванівської громади було зруйновано під час окупації. Також делегація відвідала 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого, де ознайомилася з технологіями охорони кордону та боротьби з БПЛА.

Окрім перевірки об'єктів критичної інфраструктури та "Точки непереможності", Марк Рютте поспілкувався з чернігівськими студентами про євроатлантичну інтеграцію та "зовнішню політику України – охоплюючи війну, стійкість України та шлях до справедливого миру".

Справжнім "хітом ЗМІ та соцмереж" стало спільне фото Генерального секретаря НАТО з найвідомішим сапером України — псом Патроном. Цей момент став емоційним завершенням насиченої програми візиту, що продемонстрував підтримку України Альянсом на всіх рівнях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що два роки тому у мережі поширювалася інформація про те, що улюбленець українських дітей та чотирилапий друг ДСНСників Пес Патрон "пішов за веселку", тобто помер.

У ДСНС заявили, що це фейк. Начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Чернігівській області Михайло Ільєв зняв відео з собакою та повідомив, що вони знаходяться у відрядженні, де розміновують забруднені вибухонебезпечними предметами землі. "З Патроном усе добре! Він живий, здоровий, продовжує виконувати свої важливі завдання та бажає всім щасливого Нового року", – наголошують в ДСНС.