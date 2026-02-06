Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и председателем Черниговской ОВД Вячеславом Чаусом совершили рабочую поездку в Черниговскую область.

"Хит соцсетей": Марк Рютте встретился с легендарным псом Патроном во время визита на деоккупированные территории

Визит начался с посещения села Ягодное, где в подвале местной школы российские оккупанты 27 дней содержали сотни мирных жителей в бесчеловечных условиях. Как отмечают в МИДе, более 60% Ивановской общины были разрушены во время оккупации. Также делегация посетила 105 пограничный отряд имени князя Владимира Великого, где ознакомилась с технологиями охраны границы и борьбы с БПЛА.

Кроме проверки объектов критической инфраструктуры и "Точки непобедимости", Марк Рютте пообщался с черниговскими студентами о евроатлантической интеграции и "внешней политике Украины – охватывая войну, устойчивость Украины и путь к справедливому миру".

Настоящим "хитом СМИ и соцсетей" стало совместное фото Генерального секретаря НАТО с самым известным сапером Украины – псом Патроном. Этот момент стал эмоциональным завершением насыщенной программы визита, что продемонстрировало поддержку Украины Альянсом на всех уровнях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что два года назад в сети распространялась информация о том, что любимец украинских детей и четвероногий друг ГСЧСников Пес Патрон "ушел за радугу", то есть умер.

В ГСЧС заявили, что это фейк. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с собакой и сообщил, что они находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли. "С Патроном все хорошо! Он жив, здоров, продолжает выполнять свои важные задачи и желает всем счастливого Нового года", — отмечают в ГСЧС.