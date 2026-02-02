Грошей стає менше, потреб — більше: ООН урізає допомогу українцям у 2026 році, і цифри шокують

Міжнародна підтримка України входить у нову, значно складнішу фазу. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) офіційно оголосило про суттєве скорочення бюджету на допомогу українцям у 2026 році. Запланована сума фінансування становить 614 мільйонів доларів, що майже на 25% менше, ніж було закладено у планах на 2025 рік, коли йшлося про 803,6 мільйона доларів.

ООН скорочує гуманітарну підтримку України у 2026 році – що означає новий бюджет для мільйонів людей

Це скорочення — не разовий крок, а частина стійкої тенденції. В ООН прямо визнають: реальне покриття гуманітарних потреб України падає з року в рік. Якщо у 2022 році міжнародні донори профінансували 91% заявлених потреб, то вже у 2023-му цей показник знизився до 84%, у 2024 році — до 64%, а у 2025-му впав до критичних 43,7%. Фактично це означає, що більш ніж половина необхідної допомоги просто не доходить до людей.

Наслідки вже відчутні. За даними УВКБ ООН, цієї зими грошову підтримку отримало на 32% менше українців, ніж у попередній холодний сезон. Для багатьох родин це означає відсутність коштів на опалення, ліки, оренду житла або базові продукти.

У 2026 році ООН планує надати допомогу 2,1 мільйона людей всередині України, а також 482 тисячам українських біженців за кордоном. Проте навіть ці цифри значно менші за реальні потреби. Загалом гуманітарної підтримки потребуватимуть понад 10,8 мільйона людей, але через брак коштів організаціям доведеться зосередитися лише на найбільш уразливих категоріях населення.

Основна частина бюджету — 470 мільйонів доларів — буде спрямована всередині України. Пріоритетом стане житло, адже близько 2,5 мільйона сімей досі живуть без належних умов після руйнувань, обстрілів або вимушеного переселення. Йдеться не лише про дах над головою, а й про доступ до тепла, води та базової безпеки.

Ще 144 мільйони доларів передбачені для підтримки українських біженців за кордоном. Найбільше фінансування отримає Молдова — 64 мільйони доларів, далі йдуть Румунія — 21,8 мільйона та Польща — 18,4 мільйона доларів. Кошти підуть на житло, соціальні послуги, інтеграційні програми та базову гуманітарну допомогу.

Особливий драматизм ситуації полягає в тому, що скорочення фінансування відбувається на тлі погіршення безпекової ситуації. За даними Моніторингової місії ООН, 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення. Кількість поранених зросла на 31% у порівнянні з 2024 роком, а потреби в медичній, психологічній та соціальній допомозі лише збільшуються.

У самій ООН визнають: світ поступово "втомлюється" від війни, але для України вона залишається щоденною реальністю. У 2026 році гуманітарні організації будуть змушені робити болісний вибір — кому допомагати, а кому ні, залишаючи мільйони людей без підтримки, на яку вони розраховували.

