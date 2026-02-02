Денег становится меньше, потребностей больше: ООН урезает помощь украинцам в 2026 году, и цифры шокируют

Международная поддержка Украины входит в новую, более сложную фазу. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) официально объявило о существенном сокращении бюджета в помощь украинцам в 2026 году. Планируемая сумма финансирования составляет 614 миллионов долларов , что почти на 25% меньше , чем было заложено в планах на 2025 год, когда речь шла о 803,6 миллиона долларов .

ООН сокращает гуманитарную поддержку Украины в 2026 году - что означает новый бюджет для миллионов людей

Это сокращение – не разовый шаг, а часть устойчивой тенденции. В ООН прямо признают: реальное покрытие гуманитарных потребностей Украины падает из года в год. Если в 2022 году международные доноры профинансировали 91% заявленных потребностей , то уже в 2023 году этот показатель снизился до 84% , в 2024 году — до 64% , а в 2025-м упал до критических 43,7% . Фактически это означает, что более половины необходимой помощи просто не доходит до людей.

Последствия уже ощутимы. По данным УВКБ ООН, этой зимой денежную поддержку получило на 32% меньше украинцев , чем в предыдущий холодный сезон. Для многих семей это означает отсутствие средств на отопление, лекарство, аренду жилья или базовые продукты.

В 2026 году ООН планирует оказать помощь 2,1 миллиона человек внутри Украины , а также 482 тысяч украинских беженцев за рубежом . Однако даже эти цифры значительно меньше реальных потребностей. В целом гуманитарной поддержки будут нуждаться более 10,8 миллиона человек , но за неимением средств организациям придется сосредоточиться только на наиболее уязвимых категориях населения.

Основная часть бюджета – 470 миллионов долларов – будет направлена внутри Украины. Приоритетом станет жилье, ведь около 2,5 миллионов семей до сих пор живут без надлежащих условий после разрушений, обстрелов или вынужденного переселения. Речь идет не только о крыше над головой, но и о доступе к теплу, воде и базовой безопасности.

Еще 144 миллиона долларов предусмотрены для поддержки украинских беженцев за границей. Наибольшее финансирование получит Молдова — 64 миллиона долларов , далее следует Румыния — 21,8 миллиона и Польша — 18,4 миллиона долларов . Денежные средства пойдут на жилье, социальные услуги, интеграционные программы и базовую гуманитарную помощь.

Особый драматизм ситуации состоит в том, что сокращение финансирования происходит на фоне ухудшения ситуации безопасности . По данным Мониторинговой миссии ООН, 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения с начала полномасштабного вторжения. Количество раненых выросло на 31% по сравнению с 2024 годом , а потребности в медицинской, психологической и социальной помощи только увеличиваются.

В самой ООН признают: мир постепенно устает от войны, но для Украины она остается ежедневной реальностью. В 2026 году гуманитарные организации будут вынуждены делать болезненный выбор — кому помогать, а кому нет , оставляя миллионы людей без поддержки, на которую они рассчитывали.

Читайте также в "Комментариях", что на переговорах Украины и РФ, которые в ближайшие дни предстоят в Абу-Даби, будет присутствовать спецпредставитель президента США Мир Виткофф.