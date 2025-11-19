logo_ukra

Греція забезпечить Україну газом на зиму – в Афінах підписано угоду про постачання

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у Афінах підписано угоду між НАК «Нафтогаз України» та державною компанією DEPA Commercial щодо зимового постачання газу та майбутнього транзиту американського LNG через грецьку інфраструктуру.

19 листопада 2025, 13:20
Греція офіційно погодила постачання природного газу в Україну на зимовий період 2025–2026 років. Угоду підписали 16 листопада в Афінах під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Греція забезпечить Україну газом на зиму – в Афінах підписано угоду про постачання

Греція допоможе українцям пережити зиму – підписано газову угоду

Документ уклали НАК "Нафтогаз України" та державна енергетична компанія DEPA Commercial. Постачання газу здійснюватимуть у рамках міждержавних домовленостей та з урахуванням потреб українського енергетичного сектору в умовах війни.

Під час переговорів сторони також погодили довгостроковий механізм отримання Україною природного газу зі США через грецькі LNG-термінали. Грецька інфраструктура буде використана як транзитний маршрут для постачання палива до української газотранспортної системи.

У повідомленні Офісу Президента зазначено, що газова угода стала частиною робочого візиту Володимира Зеленського до Греції, Франції та Іспанії 16–18 листопада. За результатами поїздок сторони уклали домовленості у сфері енергетики, оборонної та логістичної взаємодії.

У рамках зустрічі в Афінах українська та грецька сторони підтвердили подальшу координацію дій у питаннях енергетичної співпраці та забезпечення стабільності поставок.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у розмові з президентом США Дональдом Трампом відхилила ініціативу глави Білого дому про відмову Токіо від закупівлі російських нафти та газу. 

Також нещодавно журналісти "Коментарів" повідомили, що російська армія завдала удару по турецькому газовозу танкеру MT Orinda поблизу Ізмаїла в Одеській області. Атака сталася 17 листопада під час розвантаження зрідженого нафтового газу. За даними Управління морських справ Туреччини, судно спалахнуло після влучання дрона, однак усім 16 членам екіпажу вдалося безпечно евакуюватися, постраждалих немає.



