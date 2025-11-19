Греція забезпечить Україну газом на зиму – в Афінах підписано угоду про постачання

Греція офіційно погодила постачання природного газу в Україну на зимовий період 2025–2026 років. Угоду підписали 16 листопада в Афінах під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Греція допоможе українцям пережити зиму – підписано газову угоду

Документ уклали НАК "Нафтогаз України" та державна енергетична компанія DEPA Commercial. Постачання газу здійснюватимуть у рамках міждержавних домовленостей та з урахуванням потреб українського енергетичного сектору в умовах війни.

Під час переговорів сторони також погодили довгостроковий механізм отримання Україною природного газу зі США через грецькі LNG-термінали. Грецька інфраструктура буде використана як транзитний маршрут для постачання палива до української газотранспортної системи.

У повідомленні Офісу Президента зазначено, що газова угода стала частиною робочого візиту Володимира Зеленського до Греції, Франції та Іспанії 16–18 листопада. За результатами поїздок сторони уклали домовленості у сфері енергетики, оборонної та логістичної взаємодії.

У рамках зустрічі в Афінах українська та грецька сторони підтвердили подальшу координацію дій у питаннях енергетичної співпраці та забезпечення стабільності поставок.

