Греция обеспечит Украину газом на зиму – в Афинах подписано соглашение о поставках

Греция официально согласовала поставки природного газа в Украину на зимний период 2025-2026 годов. Соглашение было подписано 16 ноября в Афинах во время встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Греция поможет украинцам пережить зиму – подписано газовое соглашение

Документ был заключен НАК "Нафтогаз Украины" и государственной энергетической компанией DEPA Commercial. Поставки газа будут осуществляться в рамках межгосударственных договоренностей и с учетом потребностей украинского энергетического сектора в условиях войны.

В ходе переговоров стороны также согласовали долгосрочный механизм получения Украиной природного газа из США через греческие LNG-терминалы. Греческая инфраструктура будет использована в качестве транзитного маршрута для поставки топлива в украинскую газотранспортную систему.

В сообщении Офиса Президента отмечено, что газовое соглашение стало частью рабочего визита Владимира Зеленского в Грецию, Францию и Испанию 16–18 ноября. По результатам поездок стороны заключили договоренности в сфере энергетики, оборонного и логистического взаимодействия.

В рамках встречи в Афинах украинская и греческая стороны подтвердили дальнейшую координацию действий по вопросам энергетического сотрудничества и обеспечению стабильности поставок.

