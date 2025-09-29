Гончаренко шокував європейців: що розповів про ситуацію в Україні

Українські військові — захисники, які боронять країну — мають отримувати гідну грошову винагороду. Про це українські політики заявляли неодноразово. Однак далі слів поки не йде.

Про гідне грошове забезпечення народний депутат України Олексій Гончаренко розповів на сесії ПАРЄ.

“Якщо ви не заплатите українському солдату, який захищає Європу, то ви заплатите російському солдату, який її розтовче!”, — почав сесію ПАРЄ з виступу про наших військових пояснив народний депутат.

Він розповів, яку зарплату отримують українські військові.

“Бо хто зараз захищає Європу? Український солдат. А скільки отримує український солдат? ВСЬОГО 450 ЄВРО! Ви це можете уявити? Вже давно ясно, що Путін дуже хоче добратися не тільки до українців, але й європейців. І єдиний, хто стоїть у нього на шляху — український солдат!”, — зазначив український політик.

Гончаренко наголосив, що найкраще, що можуть дати європейці — це гроші, адже, за його словами, український солдат не має отримувати менше середньої зарплати на континенті.

“Ставтеся до українських солдатів, як до власних. Заплатіть або українцям, які захистять Європу, або росіянам, які її зруйнують!”, — наголосив Гончаренко.

Народний депутат також розповів, що після виступу до нього підійшли колеги по ПАРЄ і почали казати, що “це жесть, як таке може бути, що в українських військових така маленька зарплата!”

“Кажу, саме так зараз і є. І саме тому ви маєте платити більше. Звертайтесь до своїх парламентів і вирішуйте це. Деякі були шоковані, а деякі навіть незадоволені, що я шантажую і вимагаю від них грошей. Але нічого страшного!)”, — резюмував політик.

