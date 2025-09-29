Гончаренко шокировал европейцев: что рассказал о ситуации в Украине

Украинские военные – защитники, защищающие страну – должны получать достойное денежное вознаграждение. Об этом украинские политики заявляли неоднократно. Однако дальше слов пока не идет.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

О достойном денежном довольствии народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал на сессии ПАСЕ.

"Если вы не заплатите украинскому солдату, защищающему Европу, то вы заплатите российскому солдату, который ее разрушит!", — начал сессию ПАСЕ с выступления о наших военных объяснил народный депутат.

Он рассказал, какую зарплату получают украинские военные.

"Ибо кто сейчас защищает Европу? Украинский солдат. А сколько получает украинский солдат? ВСЕГО 450 ЕВРО! Вы это можете представить? Уже давно ясно, что Путин очень хочет добраться не только до украинцев, но и европейцев. И единственный, кто стоит у него на пути – украинский солдат!", — отметил украинский политик.

Гончаренко подчеркнул, что лучшее, что могут дать европейцы — это деньги, ведь, по его словам, украинский солдат не должен получать меньше средней зарплаты на континенте.

"Относитесь к украинским солдатам, как к собственным. Заплатите или украинцам, которые защитят Европу, или россиянам, которые ее разрушат!", — подчеркнул Гончаренко.

Народный депутат также рассказал, что после выступления к нему подошли коллеги по ПАСЕ и начали говорить, что "это жесть, как такое может быть, что у украинских военных такая маленькая зарплата!"

"Говорю, именно так сейчас и есть. И именно поэтому вы должны платить больше. Обращайтесь в свои парламенты и решайте это. Некоторые были шокированы, а некоторые даже недовольны, что я шантажирую и требую от них денег. Но ничего страшного!)", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько ветеранов зарегистрировано в Украине.



