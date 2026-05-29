Голова Миколаївської ОВА Кім “засвітив” брендовий годинник: вартість шокує

Політики та посадовці регіонального рівня не відстають — обирають дорогі та брендові речі, аксесуари тощо.

Віталій Кім. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за новинками в гардеробі політиків, депутатів різних рівнів, посадовців, навіть колишніх, та медійних осіб, розповіла про вартість годинника, який “засвітив” голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Миколаївський модник Віталій Кім та його годинник. На ньому — годинник бренду Hublot. Зараз такий можна купити за 686 400 гривень. Впевнений крок назустріч великій політиці”, — написала блогерка.

Раніше Кім “засвітив” кросівки Premiata.

“Вже друга пара із лінійки бренду, яку ми в нього бачили. Вартість — 16 360 грн. Лейбл завжди при ньому. Відразу видно, що зібрався у велику політику”, — написала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні обранці, політики, волонтери, експерти, блогери та медійні особистості привертають увагу не тільки своїми рішеннями, заявами чи вчинками, а й предметами гардероба та аксесуарами. “Засвітився” не політичними заявами, а обновкою народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко.

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за модними та не дуже покупками, розповіла про вартість кросівок, які “засвітив” Порошенко. За її словами, п’ятий президент обрав ортопедичні кросівки DW-Diawin, вартістю 3600 грн.

Раніше блогерка повідомила, скільки коштує блузка дружини Петра Порошенка Марини. “Марина Порошенко та її блуза від Louis Vuitton. Вартість на ресейлах – 155 доларів. Стара колекція. Це ще від часу минулої каденції знаєте кого”, — написала блогерка.



