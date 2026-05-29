Глава Николаевской ОВА Ким "засветил" брендовые часы: стоимость шокирует

Политики и чиновники регионального уровня не отстают – выбирают дорогие и брендовые вещи, аксессуары и т.д.

Блогер Harley Quinn, кто пристально следит за новинками в гардеробе политиков, депутатов разных уровней, должностных лиц, даже бывших и медийных лиц, рассказала о стоимости часов, которые "засветил" глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Николаевский модник Виталий Ким и его часы. На нем — часы бренда Hublot. Сейчас такой можно купить за 686 400 гривен. Уверенный шаг навстречу большой политике", — написала блогер.

Ранее Ким "засветил" кроссовки Premiata.

"Уже вторая пара из линейки бренда, которую мы у него видели. Стоимость – 16 360 грн. Лейбл всегда при нем. Сразу видно, что собрался в большую политику", — написала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные избранники, политики, волонтеры, эксперты, блогеры и медийные личности привлекают внимание не только своими решениями, заявлениями или поступками, но и предметами гардероба и аксессуарами. "Засветился" не политическими заявлениями, а обновкой народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за модными и не очень покупками, рассказала о стоимости кроссовок, которые "засветил" Порошенко. По ее словам, пятый президент избрал ортопедические кроссовки DW-Diawin стоимостью 3600 грн.

Ранее блогер сообщила, сколько стоит блузка жены Петра Порошенко Марины. "Марина Порошенко и ее блуза от Louis Vuitton. Стоимость на ресейлах — 155 долларов. Старая коллекция. Это еще со времени прошлой каденции знаете кого", — написала блогер.



