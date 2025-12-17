Газовий кран для Росії закривають – Європарламент ухвалив історичне рішення

Європейський Союз зробив ще один стратегічний крок на підтримку України та власної енергетичної безпеки. Європарламент схвалив поетапну відмову від імпорту російського газу. Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Кінець газової залежності – Європарламент схвалив повну відмову від російського газу

Згідно з ухваленим документом, ЄС має припинити імпорт російського зрідженого природного газу вже з початку 2026 року. Постачання трубопровідного газу з Росії буде остаточно припинено до 30 вересня 2027 року. Рішення ще має формально затвердити Рада ЄС, після чого закон опублікують в Офіційному журналі.

Як зазначають у пресслужбі Європарламенту, нове законодавство, узгоджене з Радою ЄС, підтримали 500 депутатів. Проти проголосували 120, ще 32 утрималися. Документ спрямований на те, щоб позбавити Російську Федерацію можливості використовувати енергоресурси як інструмент політичного та економічного тиску.

Після набуття регламентом чинності постачання російського СПГ на спотовому ринку в ЄС буде повністю заборонене. Імпорт трубопровідного газу скорочуватиметься поетапно до повного припинення восени 2027 року. Також новий закон передбачає штрафні санкції для операторів, які порушуватимуть заборону.

Варто зазначити, що залежність Євросоюзу від російського газу вже суттєво скоротилася. Якщо до повномасштабного вторгнення у 2022 році частка російського газу становила близько 45% імпорту ЄС, то станом на жовтень вона зменшилася приблизно до 12%.

Ухвалене рішення розглядають як черговий потужний удар по фінансових можливостях Кремля та стратегічну перемогу України на енергетичному фронті.

