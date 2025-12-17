Газовый кран для России закрывают – Европарламент принял историческое решение

Европейский Союз сделал еще один стратегический шаг в поддержку Украины и собственной энергетической безопасности. Европарламент одобрил поэтапный отказ импорта российского газа. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Конец газовой зависимости – Европарламент одобрил полный отказ от российского газа

Согласно принятому документу, ЕС должен прекратить импорт российского сжиженного природного газа уже с начала 2026 года. Поставки трубопроводного газа из России будут окончательно прекращены до 30 сентября 2027 года. Решение еще должен формально утвердить Совет ЕС, после чего закон опубликуют в Официальном журнале.

Как отмечают в пресс-службе Европарламента, новое законодательство, согласованное с Советом ЕС, поддержали 500 депутатов. Против проголосовали 120, еще 32 воздержались. Документ направлен на то, чтобы лишить Российскую Федерацию возможности использовать энергоресурсы как инструмент политического и экономического давления.

После вступления регламента в силу поставки российского СПГ на спотовом рынке в ЕС будет полностью запрещено. Импорт трубопроводного газа будет сокращаться поэтапно до полного прекращения осенью 2027 года. Также новый закон предусматривает штрафные санкции для операторов, которые будут нарушать запрет.

Следует отметить, что зависимость Евросоюза от российского газа уже существенно сократилась. Если до полномасштабного вторжения в 2022 году доля российского газа составляла около 45% импорта ЕС, то к октябрю она уменьшилась примерно до 12%.

Принятое решение рассматривают как очередной мощный удар по финансовым возможностям Кремля и стратегическую победу Украины на энергетическом фронте.

