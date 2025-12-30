Газовий крах Кремля: експорт російського газу в Європу обвалився до мінімуму за 50 років

Експорт російського газу до Європи рухнув до найнижчого рівня з 1973 року, фактично відкинувши "Газпром" на пів століття назад. Про це повідомляє Reuters з посиланням на статистику прокачування через "Турецький потік" – останній газопровід, яким російський газ ще надходить до європейських країн.

Експорт газу РФ у Європу впав до рівня 1973 року – «Газпром» втрачає ключовий ринок

За підсумками 2025 року постачання газу з Росії до Європи скоротилися ще на 44% – до 18 млрд кубометрів. Для порівняння, у 1973 році, під час перших контрактів СРСР з Австрією та Італією, Європа отримала 6,8 млрд кубів. Уже тоді це вважалося стартом великої газової експансії Москви.

У наступні десятиліття експорт стрімко зростав:

– до 19,3 млрд кубометрів у 1975 році після угоди "газ в обмін на труби" з Німеччиною;

– до 54,8 млрд у 1980-х;

– до 110 млрд кубів на початку 1990-х.

Абсолютний рекорд було встановлено у 2018–2019 роках, коли "Газпром" постачав до Європи 170–180 млрд кубометрів газу, що становило близько 80% усього експорту в далеке зарубіжжя.

Проте після повномасштабної війни проти України ситуація кардинально змінилася. За кілька років обсяги експорту до Європи скоротилися майже у 10 разів, а колишній ключовий ринок фактично втрачений.

Нині найбільшим покупцем російського газу став Китай, який отримує паливо з знижкою близько 40%. За словами голови "Газпрому" Олексія Міллера, у 2025 році Пекін придбав 38,8 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру".

Загалом експорт "Газпрому" в далеке зарубіжжя, за оцінками БКС, складе 78 млрд кубометрів, що менше, ніж торік, але трохи перевищує показник 2023 року – найгірший для Росії з 1985-го.

Фактично Кремль втратив головне джерело валютних надходжень, а "енергетичну наддержаву" дедалі частіше згадують лише у минулому часі.

