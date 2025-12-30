Газовый крах Кремля: экспорт российского газа в Европу обвалился до минимума за 50 лет

Экспорт российского газа в Европу рухнул до самого низкого уровня с 1973 года , фактически отбросив "Газпром" на полвека назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистику прокачки через "Турецкий поток" – последний газопровод , по которому российский газ еще поступает в европейские страны.

Экспорт газа РФ в Европу упал до уровня 1973 года – «Газпром» теряет ключевой рынок

По итогам 2025 года поставки газа из России в Европу сократились еще на 44% — до 18 млрд кубометров . Для сравнения, в 1973 году во время первых контрактов СССР с Австрией и Италией Европа получила 6,8 млрд кубов. Уже тогда это числилось стартом большой газовой экспансии Москвы.

В последующие десятилетия экспорт стремительно рос:

– до 19,3 млрд кубометров в 1975 году после соглашения "газ в обмен на трубы" с Германией;

– до 54,8 млрд в 1980-х;

– до 110 млрд кубов в начале 1990-х.

Абсолютный рекорд был установлен в 2018–2019 годах , когда "Газпром" поставлял в Европу 170–180 млрд кубометров газа , что составляло около 80% всего экспорта в дальнее зарубежье .

Однако после полномасштабной войны против Украины ситуация кардинально поменялась. За несколько лет объемы экспорта в Европу сократились почти в 10 раз , а прежний ключевой рынок фактически потерян.

В настоящее время крупнейшим покупателем российского газа стал Китай , получающий топливо со скидкой около 40% . По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, в 2025 году Пекин приобрел 38,8 млрд кубометров газа через трубопровод "Сила Сибири".

В целом экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье, по оценкам БКС, составит 78 млрд кубометров , что меньше, чем в прошлом, но немного превышает показатель 2023 года – самый плохой для России с 1985-го .

Фактически Кремль потерял главный источник валютных поступлений, а "энергетическую сверхдержаву" все чаще вспоминают только в прошлом времени.

