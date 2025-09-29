“Фото зустрічі Меланії Трамп та Олени Зеленської змонтоване”: що відомо

Зустріч перших леді США та України Меланії Трамп та Олени Зеленської викликала великий інтерес. В інтернеті ширилася інформація, що нібито Меланія відмовила у зустрічі Зеленській. Однак після публікації спільного фото перших леді почали поширюватися нові фейки.

Зеленська та Трамп. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що інформація, нібито “Меланія Трамп відмовилась від ініційованої Оленою Зеленською зустрічі у Нью-Йорку, а їхнє спільне фото — монтаж” брехлива.

Таке з посиланням на New York Post, яз зазначили у Центрі, пишуть російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали.

Насправді, як пояснили у Центрі, в американському виданні New York Post нічого не писали про “відмову” — на сайті видання було опубліковано лише анонс зустрічі Зеленської та Трамп у рамках Генасамблеї ООН.

“Перша леді України офіційно зустрілася з Меланією Трамп і це підтверджується повідомленням на сайті президента України, розібрались у кейсі фактчекери “Укрінформ”, — повідомили у Центрі.

Ймовірна причина поширення фейку про зустріч перших леді США та України у тому, що фото, яке опублікувала Зеленська, схожа на фото, яке того ж дня виклала королева Йорданії Ранія аль-Абдалла.

“На обох знімках видно Меланію Трамп, але з різними виразами обличчя. Це свідчить, що кадри різні й зроблені під час окремих зустрічей. Лідери держав та Перші леді традиційно проводять у Нью-Йорку десятки зустрічей на полях заходу, тому однакове місце і час зйомки – звичайна ситуація, яка не свідчить про фейковість подій”, — наголосили в Центрі.

Аналітики Центру резюмували, що зустріч із Зеленською відбулася, інформація підтверджена офіційно, а “докази” ворожих пропагандистів — вигадки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що “мільйон євро на люксовий образ дружини витратив Зеленський під час візиту до Парижу”.



