logo_ukra

BTC/USD

114071

ETH/USD

4157.09

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика “Фото зустрічі Меланії Трамп та Олени Зеленської змонтоване”: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Фото зустрічі Меланії Трамп та Олени Зеленської змонтоване”: що відомо

Російські пропагандисти поширюють новий фейк про Олену Зеленську - повідомляють, ніби зустрічі з Меланією Трамп насправді не було

29 вересня 2025, 20:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Зустріч перших леді США та України Меланії Трамп та Олени Зеленської викликала великий інтерес. В інтернеті ширилася інформація, що нібито Меланія відмовила у зустрічі Зеленській. Однак після публікації спільного фото перших леді почали поширюватися нові фейки. 

“Фото зустрічі Меланії Трамп та Олени Зеленської змонтоване”: що відомо

Зеленська та Трамп. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що інформація, нібито “Меланія Трамп відмовилась від ініційованої Оленою Зеленською зустрічі у Нью-Йорку, а їхнє спільне фото — монтаж” брехлива. 

Таке з посиланням на New York Post, яз зазначили у Центрі, пишуть російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали.

Насправді, як пояснили у Центрі, в американському виданні New York Post нічого не писали про “відмову” — на сайті видання було опубліковано лише анонс зустрічі Зеленської та Трамп у рамках Генасамблеї ООН.

“Перша леді України офіційно зустрілася з Меланією Трамп і це підтверджується повідомленням на сайті президента України, розібрались у кейсі фактчекери “Укрінформ”, — повідомили у Центрі.

Ймовірна причина поширення фейку про зустріч перших леді США та України у тому, що фото, яке опублікувала Зеленська, схожа на фото, яке того ж дня виклала королева Йорданії Ранія аль-Абдалла. 

“На обох знімках видно Меланію Трамп, але з різними виразами обличчя. Це свідчить, що кадри різні й зроблені під час окремих зустрічей. Лідери держав та Перші леді традиційно проводять у Нью-Йорку десятки зустрічей на полях заходу, тому однакове місце і час зйомки – звичайна ситуація, яка не свідчить про фейковість подій”, — наголосили в Центрі.

Аналітики Центру резюмували, що зустріч із Зеленською відбулася, інформація підтверджена офіційно, а “докази” ворожих пропагандистів — вигадки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що “мільйон євро на люксовий образ дружини витратив Зеленський під час візиту до Парижу”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/spravdi/49549
Теги:

Новини

Всі новини