“Фото зустрічі Меланії Трамп та Олени Зеленської змонтоване”: що відомо

Кречмаровская Наталия
Зустріч перших леді США та України Меланії Трамп та Олени Зеленської викликала великий інтерес. В інтернеті ширилася інформація, що нібито Меланія відмовила у зустрічі Зеленській. Однак після публікації спільного фото перших леді почали поширюватися нові фейки.
Зеленська та Трамп. Фото з відкритих джерел
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що інформація, нібито “Меланія Трамп відмовилась від ініційованої Оленою Зеленською зустрічі у Нью-Йорку, а їхнє спільне фото — монтаж” брехлива.
Таке з посиланням на New York Post, яз зазначили у Центрі, пишуть російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали.
Насправді, як пояснили у Центрі, в американському виданні New York Post нічого не писали про “відмову” — на сайті видання було опубліковано лише анонс зустрічі Зеленської та Трамп у рамках Генасамблеї ООН.
Ймовірна причина поширення фейку про зустріч перших леді США та України у тому, що фото, яке опублікувала Зеленська, схожа на фото, яке того ж дня виклала королева Йорданії Ранія аль-Абдалла.
Аналітики Центру резюмували, що зустріч із Зеленською відбулася, інформація підтверджена офіційно, а “докази” ворожих пропагандистів — вигадки.
