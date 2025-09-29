"Фото встречи Мелании Трамп и Елены Зеленской смонтировано": что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Встреча первых леди США и Украины Мелании Трамп и Елены Зеленской вызвала большой интерес. В интернете распространялась информация, что якобы Мелания отказала во встрече Зеленской. Однако после публикации совместного фото первых леди начали распространяться новые фейки.
Зеленская и Трамп. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, якобы "Мелания Трамп отказалась от инициированной Еленой Зеленской встречи в Нью-Йорке, а их совместное фото — монтаж" лживая.
Такое со ссылкой на New York Post, как отметили в Центре, пишут российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.
На самом деле, как пояснили в Центре, в американском издании New York Post ничего не писали об отказе — на сайте издания был опубликован лишь анонс встречи Зеленской и Трамп в рамках Генассамблеи ООН.
Вероятная причина распространения фейка о встрече первых леди США и Украины в том, что фото, опубликованное Зеленской, похоже на фото, которое в тот же день выложила королева Иордании Рания аль-Абдалла.
Аналитики Центра резюмировали, что встреча с Зеленской состоялась, информация подтверждена официально, а "доказательства" вражеских пропагандистов — выдумки.
