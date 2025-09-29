"Фото встречи Мелании Трамп и Елены Зеленской смонтировано": что известно

Встреча первых леди США и Украины Мелании Трамп и Елены Зеленской вызвала большой интерес. В интернете распространялась информация, что якобы Мелания отказала во встрече Зеленской. Однако после публикации совместного фото первых леди начали распространяться новые фейки.

Зеленская и Трамп. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, якобы "Мелания Трамп отказалась от инициированной Еленой Зеленской встречи в Нью-Йорке, а их совместное фото — монтаж" лживая.

Такое со ссылкой на New York Post, как отметили в Центре, пишут российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.

На самом деле, как пояснили в Центре, в американском издании New York Post ничего не писали об отказе — на сайте издания был опубликован лишь анонс встречи Зеленской и Трамп в рамках Генассамблеи ООН.

"Первая леди Украины официально встретилась с Меланией Трамп и это подтверждается сообщением на сайте президента Украины, разобрались в кейсе фактчекеры "Укринформ", — сообщили в Центре.

Вероятная причина распространения фейка о встрече первых леди США и Украины в том, что фото, опубликованное Зеленской, похоже на фото, которое в тот же день выложила королева Иордании Рания аль-Абдалла.

"На обоих снимках видна Мелания Трамп, но с разными выражениями лица. Это свидетельствует, что кадры разные и сделаны во время отдельных встреч. Лидеры государств и Первые леди традиционно проводят в Нью-Йорке десятки встреч на полях мероприятия, поэтому одинаковое место и время съемки — обычная ситуация, которая не свидетельствует о фейковости", — отметили в Центре.

Аналитики Центра резюмировали, что встреча с Зеленской состоялась, информация подтверждена официально, а "доказательства" вражеских пропагандистов — выдумки.

