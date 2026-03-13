Фіцо та Орбан тільки прикриття: хто в ЄС насправді не хоче давати кредит Україні

Кречмаровская Наталия
Кредит ЄС для України “завис у повітрі” і проблема не тільки в тому, що Україні ці гроші надзвичайно потрібні, а й в справжніх “винуватця” відмови.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що однією із ключових тем візиту президента України до Парижа, який відбувся 13 березня, є питання розблокування кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро для України.
Захисник України розповів, що ще років п'ять тому, бувши наївними та довірливими, українці дуже розлютилися б на владу Угорщини та Словаччини. Намагалися б, за його словами, домовитися, знайти якісь спільні інтереси, варіанти прямої та непрямої зацікавленості. Однак зараз, пояснив військовий ЗСУ, українці стали дорослішими і чудово розуміємо, що Фіцо та Орбан просто ширма, за якою стоять зовсім інші люди. І домовлятися з ними – лише гаяти час.
