Фіцо та Орбан тільки прикриття: хто в ЄС насправді не хоче давати кредит Україні

Кредит ЄС для України “завис у повітрі” і проблема не тільки в тому, що Україні ці гроші надзвичайно потрібні, а й в справжніх “винуватця” відмови.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що однією із ключових тем візиту президента України до Парижа, який відбувся 13 березня, є питання розблокування кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро для України.

“Остаточне узгодження кредиту на 90 млрд євро для України, як нам розповідають, зайшло в глухий кут через вето Угорщини та Словаччини. І якщо Орбан може піти з поста після виборів за місяць, то прем'єр Словаччині Фіцо і в цьому випадку загрожує продовжити блокування”, — зауважив військовий.

Захисник України розповів, що ще років п'ять тому, бувши наївними та довірливими, українці дуже розлютилися б на владу Угорщини та Словаччини. Намагалися б, за його словами, домовитися, знайти якісь спільні інтереси, варіанти прямої та непрямої зацікавленості. Однак зараз, пояснив військовий ЗСУ, українці стали дорослішими і чудово розуміємо, що Фіцо та Орбан просто ширма, за якою стоять зовсім інші люди. І домовлятися з ними – лише гаяти час.

“Якби ключові гравці в ЄС вирішили терміново виділити гроші — опір Орбана та Фіцо подолали б одним телефонним дзвінком. Із загрозою зупинити їхні фінансові програми ЄС. Тож рішення ухвалюють в інших столицях і Зеленський вирушив серйозно розмовляти за адресою”, — підсумував політолог.

