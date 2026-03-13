Фицо и Орбан только прикрытие: кто в ЕС на самом деле не хочет давать кредит Украине

Кредит ЕС для Украины "завис в воздухе" и проблема не только в том, что Украине эти деньги чрезвычайно нужны, но и в настоящих "виновниках" отказа.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что одной из ключевых тем состоявшегося 13 марта визита президента Украины в Париж является вопрос разблокирования кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины.

"Окончательное согласование кредита на 90 млрд евро для Украины, как нам рассказывают, зашло в тупик из-за вето Венгрии и Словакии. И если Орбан может уйти с поста после выборов за месяц, то премьер Словакии Фицо и в этом случае грозится продолжить блокировку", — отметил военный.

Защитник Украины рассказал, что еще лет пять назад, будучи наивными и доверчивыми, украинцы очень разозлились бы на власть Венгрии и Словакии. Пытались бы, по его словам, договориться, найти какие-либо общие интересы, варианты прямой и косвенной заинтересованности. Однако сейчас, объяснил военный ВСУ, украинцы стали взрослее и прекрасно понимаем, что Фицо и Орбан просто ширма, за которой стоят совсем другие люди. И договариваться с ними – только терять время.

"Если бы ключевые игроки в ЕС решили срочно выделить деньги – сопротивление Орбана и Фицо преодолели бы одним телефонным звонком. С угрозой остановить их финансовые программы ЕС. Поэтому решение принимают в других столицах и Зеленский отправился серьезно разговаривать по адресу", – подытожил политолог.

