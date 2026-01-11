Європейський союзник різко «перекрив кран»: країна ЄС офіційно припинила військову допомогу Україні

Словаччина офіційно оголосила про повне припинення військової допомоги Україні, зафіксувавши кардинальну зміну державної політики щодо війни. Відповідну заяву зробили президент Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші після спільної зустрічі 10 січня. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Словаччина повністю відмовилася від військової підтримки України — офіційна заява влади

Рішення було озвучене за підсумками робочого обіду, під час якого керівництво країни обговорювало ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики. За словами президента Пеллегріні, Словаччина більше не передаватиме Україні жодного озброєння та не направлятиме своїх військових, навіть у межах міжнародних форматів підтримки.

Водночас Братислава не виходить повністю з дипломатичних майданчиків. Президент уточнив, що країна залишатиметься учасницею так званої "коаліції рішучих", однак її участь обмежуватиметься виключно політичним рівнем. Практичних кроків у військовій сфері з боку Словаччини більше не буде.

Окрему увагу словацька влада приділила фінансовим питанням. Пеллегріні підтвердив, що Словаччина не приєднається до механізму гарантування кредиту Європейського Союзу для України на суму 90 мільярдів євро. Він пояснив це необхідністю "зваженого підходу до фінансових зобов’язань держави" та пріоритетом власної економічної стабільності.

Раніше ще жорсткішу позицію озвучив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк. У коментарі для агентства TASR він заявив, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, а шлях до вступу в Європейський Союз буде "надзвичайно складним і тривалим". Також Калиняк публічно поставив під сумнів ефективність міжнародних форматів підтримки України.

"Вона прислала солдатів? Ні, не прислала. Звичайно, що ні", — заявив міністр, коментуючи діяльність "коаліції охочих".

Таким чином, Словаччина фактично закріплює політику дистанціювання від військової допомоги Україні, залишаючись лише на рівні дипломатичних контактів. Це рішення вже викликало широкий резонанс у політичних колах та може вплинути на баланс підтримки України з боку країн Європейського Союзу, особливо на тлі затяжної війни та втоми частини європейських суспільств.

Читайте також в "Коментарях", що в Росії планують "СВО" в ще одній країні.