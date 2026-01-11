Европейский союзник резко «перекрыл кран»: страна ЕС официально прекратила военную помощь Украине

Словакия официально объявила о полном прекращении военной помощи Украине , зафиксировав кардинальное изменение государственной политики в отношении войны. Соответствующее заявление сделали президент Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и глава Национального совета Рихард Раши после совместной встречи 10 января. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality .

Словакия полностью отказалась от военной поддержки Украины - официальное заявление властей

Решение было озвучено по итогам рабочего обеда, в ходе которого руководство страны обсуждало ключевые вопросы внутренней и внешней политики. По словам президента Пеллегрини, Словакия больше не будет передавать Украине никакого вооружения и не будет направлять своих военных , даже в рамках международных форматов поддержки.

В то же время Братислава не выходит полностью из дипломатических площадок. Президент уточнил, что страна будет оставаться участницей так называемой "коалиции решительных" , однако ее участие будет ограничиваться исключительно политическим уровнем . Практических шагов в военной сфере со стороны Словакии больше не будет.

Отдельное внимание словацкие власти уделили финансовым вопросам. Пеллегрини подтвердил, что Словакия не присоединится к механизму гарантирования кредита Европейского Союза для Украины на сумму 90 миллиардов евро . Он объяснил это необходимостью взвешенного подхода к финансовым обязательствам государства и приоритетом собственной экономической стабильности.

Ранее еще более жесткую позицию озвучил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. В комментарии для агентства TASR он заявил, что Украина, по его мнению, никогда не станет членом НАТО , а путь вступления в Европейский Союз будет "чрезвычайно сложным и длительным". Также Калиняк публично подверг сомнению эффективность международных форматов поддержки Украины.

"Она прислала солдат? Нет, не прислала. Конечно, нет", — заявил министр, комментируя деятельность "коалиции желающих".

Таким образом, Словакия фактически закрепляет политику дистанцирования от военной помощи Украине , оставаясь на уровне дипломатических контактов. Это решение вызвало широкий резонанс в политических кругах и может повлиять на баланс поддержки Украины со стороны стран Европейского Союза, особенно на фоне затяжной войны и усталости части европейских обществ.

