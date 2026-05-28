Європа отримала сигнал від Києва: Сибіга просить партнерів завдати вирішального удару по Кремлю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Європейський Союз перейти від обережної дипломатії до жорстких та швидких рішень на тлі зміни ситуації на фронті. Під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі український дипломат дав зрозуміти: Київ вважає, що Європа має достатні інструменти тиску на Росію, але використовує їх не повною мірою.

За словами Сибіги, Україна та її союзники зараз перебувають у сильній позиції, а зміни у динаміці війни відкривають вікно можливостей для більш рішучих дій. Він підкреслив, що асиметрична стратегія Києва вже дає результати, тому ЄС має посилити свою участь не лише у мирних ініціативах, а й у економічному та санкційному тиску на Москву.

Глава української дипломатії озвучив перелік конкретних кроків, які на думку Києва можуть стати відправною точкою для реальних змін. Серед них – припинення вогню в районах аеропортів та морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризація Запорізької АЕС, а також створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок у Херсонській області. Сибіга заявив, що мешканці міста вже тижнями залишаються без достатнього доступу до води, їжі та медикаментів.

Окремо міністр наголосив на необхідності використовувати заморожені російські активи як інструмент тиску на Кремль. Крім того, Київ очікує від Брюсселя відкриття вже у червні всіх шести переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Сибіга також зазначив, що покращення контактів між Києвом та Будапештом створює шанс зняти частину політичних блокувань усередині Євросоюзу. За його словами, європейські союзники не мають втратити цей момент.

На завершення міністр подякував західним дипломатам за відмову піддаватися на російські погрози на адресу іноземних представництв у Києві. За його словами, Європа змінилася і тепер має довести це не словами, а діями.

