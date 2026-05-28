Европа получила сигнал от Киева: Сибига просит партнеров нанести решающий удар по Кремлю

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Европейский Союз перейти от осторожной дипломатии к жестким и быстрым решениям на фоне изменения ситуации на фронте. Во время неформальной встречи глав МИД стран ЕС в формате "Гимних" на Кипре украинский дипломат дал понять: Киев считает, что Европа обладает достаточными инструментами давления на Россию, но использует их не в полной мере.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам Сибиги, Украина и ее союзники сейчас находятся в сильной позиции, а изменения в динамике войны открывают окно возможностей для более решительных действий. Он подчеркнул, что асимметричная стратегия Киева уже дает результаты, поэтому ЕС должен усилить свое участие не только в мирных инициативах, но и в экономическом и санкционном давлении на Москву.

Глава украинской дипломатии озвучил перечень конкретных шагов, которые, по мнению Киева, могут стать отправной точкой для реальных изменений. Среди них – прекращение огня в районах аэропортов и морских портов, возвращение гражданских заложников, демилитаризация Запорожской АЭС, а также создание гуманитарного коридора из оккупированных Олешек в Херсонской области. Сибига заявил, что жители города уже неделями остаются без достаточного доступа к воде, еде и медикаментам.

Отдельно министр акцентировал внимание на необходимости использовать замороженные российские активы как инструмент давления на Кремль. Кроме того, Киев ожидает от Брюсселя открытия уже в июне всех шести переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Сибига также отметил, что улучшение контактов между Киевом и Будапештом создает шанс снять часть политических блокировок внутри Евросоюза. По его словам, европейские союзники не должны потерять этот момент.

В завершение министр поблагодарил западных дипломатов за отказ поддаваться на российские угрозы в адрес иностранных представительств в Киеве. По его словам, Европа изменилась и теперь должна доказать это не словами, а действиями.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС на грани раскола: в Брюсселе ищут "человека для Путина".



