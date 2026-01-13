logo_ukra

Головна Новини Політика зовнішня політика Естонія закрила двері для сотень воєнних злочинців РФ: хто більше не зможе потрапити до Шенгену
commentss НОВИНИ Всі новини

Естонія закрила двері для сотень воєнних злочинців РФ: хто більше не зможе потрапити до Шенгену

Естонія оголосила про жорсткі заходи проти учасників війни проти України, закликавши інші держави діяти аналогічно.

13 січня 2026, 13:25
Автор:
avatar

Проніна Анна

Естонія офіційно заборонила в’їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України на боці Росії. Рішення було оприлюднене главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкною, передають "Коментарі", який у своєму повідомленні підкреслив: це лише початок серії кроків із міжнародної ізоляції учасників агресивної війни.

Естонія закрила двері для сотень воєнних злочинців РФ: хто більше не зможе потрапити до Шенгену

261 колишній боєць РФ отримав заборону на в’їзд в Естонію – початок міжнародної ізоляції

За словами Тсахкни, сотні тисяч російських військових брали участь у конфлікті, який призвів до масових руйнувань і численних жертв серед цивільного населення.

"Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", – наголосив він.

Заборона стосується як безпосередніх учасників бойових дій, так і осіб, причетних до підтримки військової машини РФ на території України. У МЗС Естонії зазначили, що список осіб буде постійно оновлюватися, і країна готова співпрацювати з іншими державами, аби закрити доступ для всіх, хто брав участь у агресії.

Тсахкна також закликав інші держави Шенгенської зони наслідувати приклад Естонії та вживати заходів, щоб "двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів". У дипломатичних колах наголошують, що ця практика може стати прецедентом для формування міжнародних санкцій і обмежень проти осіб, причетних до військових злочинів.

Рішення Естонії відповідає загальному курсу країни на підтримку України та зміцнення безпеки в регіоні. Окрім того, воно демонструє принципову позицію щодо неприпустимості надання притулку особам, які брали участь у воєнних злочинах, навіть у рамках цивілізованих країн ЄС.

Таким чином, 261 особа тепер офіційно позбавлена права в’їзду, і це лише перший крок у більш масштабній кампанії із захисту європейських кордонів від колишніх військових РФ. Естонія наполягає: міжнародна спільнота має діяти рішуче, щоб жоден із учасників агресивної війни не отримав легкий доступ до Європи.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, на якому українському місті збирається зупинитися Путін.  



