Эстония закрыла двери для сотен военных преступников РФ: кто больше не сможет попасть в Шенген

Эстония официально запретила въезд для 261 человека, участвовавших в войне против Украины на стороне России . Решение было обнародовано главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной, передают "Комментарии", который в своем сообщении подчеркнул: это лишь начало серии шагов по международной изоляции участников агрессивной войны.

261 бывший боец РФ получил запрет на въезд в Эстонию – начало международной изоляции

По словам Тсахкны, сотни тысяч российских военных участвовали в конфликте, который привел к массовым разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения .

"Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне ", – подчеркнул он.

Запрет относится как к непосредственным участникам боевых действий, так и к лицам, причастным к поддержке военной машины РФ на территории Украины. В МИД Эстонии отметили, что список лиц будет постоянно обновляться и страна готова сотрудничать с другими государствами, чтобы закрыть доступ для всех, кто участвовал в агрессии.

Тсахкна также призвал другие государства Шенгенской зоны последовать примеру Эстонии и принимать меры, чтобы "дверь оставалась закрытой для бывших российских комбатантов" . В дипломатических кругах отмечают, что эта практика может стать прецедентом для формирования международных санкций и ограничений против лиц, причастных к военным преступлениям.

Решение Эстонии отвечает общему курсу страны на поддержку Украины и укреплению безопасности в регионе. Кроме того, оно демонстрирует принципиальную позицию по недопустимости предоставления убежища лицам, участвовавшим в военных преступлениях, даже в рамках цивилизованных стран ЕС.

Таким образом, 261 человек теперь официально лишен права въезда , и это лишь первый шаг в более масштабной кампании по защите европейских границ от бывших военных РФ. Эстония настаивает: международное сообщество должно действовать решительно, чтобы ни один из участников агрессивной войны не получил легкого доступа к Европе .

