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“ЄС нам не потрібен”: експерт розкрив, що насправді Європа хоче від України

Експерт Загородній розповів, чому Україні насправді не потрібен ЄС

9 жовтня 2026, 18:46
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Кречмаровская Наталия

Питання членства України в ЄС, здається, віддаляється. Деякі країни категорично проти прискореної процедури вступу України. Також пропонують розглянути варіанти обмеженого членства. 

“ЄС нам не потрібен”: експерт розкрив, що насправді Європа хоче від України

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що ЄС не збирається приймати в союз Україну. 

“Проголосує Польща на референдуми, що не пускаємо Україну в ЄС. Ми ж конкуренти і за гроші, і за все інше. Нас повинен цікавити доступ до ринків. А ЄС нам не потрібен. Ви уявляєте собі, що нам мозок компостує фон дер Ля́йен. Чи Кос нам почне розповідати, як у нас повинні бути побудовані державні інституції”, — пояснив експерт.

За його словами, європейські політики хочуть “викачувати наших людей та технології з України”, нічого при цьому не даючи.

“Нам такий ЄС “потрібен”, як і НАТО. НАТО, сподіваюся, вже ні в кого нема ніяких ілюзій, що стандарти НАТО не дотягують до стандартів України”, — підкреслив Загородній.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російське медіа видало оцінку норвезького професора за позицію всієї Європи та заявило про нібито паніку через ситуацію в Україні. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що інформація, нібито “У Європі почалася паніка, бо там лише зараз зрозуміли, що Україна програє, а Росія знищує її критичну інфраструктуру”, є неправдивою.

Повідомляється, що російське видання поширило заяву норвезького професора Гленна Дісена про нібито паніку в Європі через ситуацію в Україні. У ЦСК наголосили, що в наведеному матеріалі йдеться саме про особисту оцінку професора, а не про офіційну позицію ЄС.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IOztuKECj9M
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