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Кречмаровская Наталия
Вопрос членства Украины в ЕС, похоже, отдаляется. Некоторые страны категорически против ускоренной процедуры вступления Украины. Также предлагается рассмотреть варианты ограниченного членства.
Украина-ЕС. Фото из открытых источников
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний уверен, что ЕС не собирается принимать в союз Украину.
По его словам, европейские политики хотят "выкачивать наших людей и технологии из Украины", ничего при этом не давая.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российское медиа выдало оценку норвежского профессора за позицию всей Европы и заявило о якобы панике из-за ситуации в Украине. В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, якобы "В Европе началась паника, потому что там только сейчас поняли, что Украина проиграет, а Россия уничтожает ее критическую инфраструктуру", является ложной.
Сообщается, что российское издание распространило заявление норвежского профессора Гленна Дисена о якобы панике в Европе из-за ситуации в Украине. В ЦСК отметили, что в данном материале речь идет именно о личной оценке профессора, а не об официальной позиции ЕС.