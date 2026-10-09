Вопрос членства Украины в ЕС, похоже, отдаляется. Некоторые страны категорически против ускоренной процедуры вступления Украины. Также предлагается рассмотреть варианты ограниченного членства.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний уверен, что ЕС не собирается принимать в союз Украину.

"Проголосует Польша на референдумы, что не пускаем Украину в ЕС. Мы же конкуренты и за деньги, и за все остальное. Нас должен интересовать доступ к рынкам. А ЕС нам не нужен. Вы представляете себе, что нам мозг компостирует фон дер Ляйен. Или Кос нам начнет рассказывать, как у нас должны быть построены государственные институты", — пояснил эксперт.

По его словам, европейские политики хотят "выкачивать наших людей и технологии из Украины", ничего при этом не давая.

"Нам такой ЕС "нужен", как и НАТО. НАТО, надеюсь, уже ни у кого нет никаких иллюзий, что стандарты НАТО не дотягивают до стандартов Украины", — подчеркнул Загородний.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российское медиа выдало оценку норвежского профессора за позицию всей Европы и заявило о якобы панике из-за ситуации в Украине. В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, якобы "В Европе началась паника, потому что там только сейчас поняли, что Украина проиграет, а Россия уничтожает ее критическую инфраструктуру", является ложной.

Сообщается, что российское издание распространило заявление норвежского профессора Гленна Дисена о якобы панике в Европе из-за ситуации в Украине. В ЦСК отметили, что в данном материале речь идет именно о личной оценке профессора, а не об официальной позиции ЕС.