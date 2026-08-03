Є шанс на мир: Сибіга розкрив деталі важливого заходу, який уже розпочався в Україні

В Україні розпочалася нарада керівників українських дипломатичних представництв за кордоном, яка відкрилася відвідуванням місця російських ударів на Лук'янівці та вшануванням пам'яті наших полеглих героїв на Майдані Незалежності. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні МЗС України

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що нарада керівників дипломатичних установ триватиме до 7 серпня.

За словами в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибіги, цього року гасло конференції зосереджено на таких ключових пріоритетах: "відновленні миру та лідерство України".

"Нам також було приємно супроводжувати почесного гостя цього року – віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Молдови Міха Попшоя", — додав Андрій Сибіга.

"Чекаємо на продуктивні та змістовні робочі сесії", — зазначив міністр.

Читайте на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати найближчим часом мають намір активізувати дипломатичні зусилля, щоб з'ясувати, чи можливо повернути Україну та Росію у переговорний процес. Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо, коментуючи перспективи завершення війни.

В інтерв'ю Fox News глава американської дипломатії повідомив, що вже в найближчі кілька тижнів Вашингтон зробить нові політичні та дипломатичні кроки, покликані оцінити можливість поновлення діалогу між Києвом та Москвою.

За словами Рубіо, американська адміністрація прагне зрозуміти, чи існують передумови для повернення сторін за стіл переговорів і чи можна наблизити припинення війни дипломатичним шляхом.



