“Дружбу” можуть замінити: Угорщина запускає масштабні тести нового нафтопроводу

У Центральній Європі починається масштабна перевірка альтернативного маршруту постачання нафти, який може змінити енергетичну карту регіону. Угорська нафтогазова компанія MOL Group оголосила про початок довготривалої серії тестів нафтопроводу Adria, що з’єднує Адріатичне узбережжя Хорватії з країнами Центральної Європи. Про це повідомляє пресслужба MOL, передають "Коментарі".

Угорщина перевіряє альтернативу “Дружбі”: стартують масштабні випробування нафтопроводу Adria

Випробування розпочнуться 11 березня відповідно до угоди між MOL та хорватським оператором трубопроводу JANAF. Тестова програма триватиме приблизно 10 місяців і проходитиме у три–чотири етапи.

Метою випробувань є визначення того, яку стабільну та довгострокову транспортну продуктивність може забезпечити інфраструктура в різних умовах — у різні сезони, за різної погоди та з різними типами сирої нафти.

У MOL пояснюють, що на початкових етапах трубопровід не працюватиме на повну потужність. Це пов’язано з тим, що хоча нафтопереробний завод Slovnaft у Братиславі працює на 100%, угорський Danube Refinery наразі має обмежену виробничу потужність.

Максимальний режим — добове транспортування до 40 тисяч тонн нафти — планують тестувати пізніше, після відновлення технологічної установки AV3, що очікується восени цього року.

Перевірятимуть не лише трубу, а й всю логістику

Тестування охоплюватиме не тільки пропускну здатність самого трубопроводу. Експерти планують перевірити весь логістичний ланцюг постачання нафти з Хорватії.

Зокрема, оцінюватимуть: пропускну здатність порту; можливості та швидкість розвантаження танкерів; можливості змішування різних типів сирої нафти; ефективність транспортування у різних умовах.

До моніторингу процесу залучать міжнародну незалежну команду експертів. MOL запросить американських фахівців, тоді як JANAF залучить німецьких спеціалістів.

У компанії наголошують, що масштабні випробування повинні покласти край суперечкам щодо реальної пропускної здатності трубопроводу Adria.

Суперечки щодо можливостей трубопроводу

Останні роки між Угорщиною та Хорватією точилися дискусії щодо того, чи здатен трубопровід Adria забезпечити енергетичні потреби регіону.

Будапешт неодноразово критикував ідею використання хорватського маршруту, посилаючись на високу вартість транспортування та технічні обмеження.

Хорватська сторона ці зауваження відкидає і наполягає, що трубопровід має достатню пропускну здатність.

За різними заявами хорватських посадовців та керівництва JANAF, річна пропускна спроможність Adria оцінюється від 11 до 15 мільйонів тонн нафти.

Наприклад:

тестування показувало можливість транспортування 11,8 млн тонн нафти на рік ;

із використанням спеціальних полімерних добавок, що зменшують тертя, пропускну здатність можна підвищити до 14 млн тонн і більше ;

деякі оцінки говорять навіть про 13–16,4 млн тонн на рік.

Втім фактичні обсяги транспортування через цей трубопровід ніколи не перевищували 2,2 млн тонн нафти на рік.

Саме тому сторони вирішили провести повномасштабну серію тестів, щоб отримати реальні технічні дані.

Коли стане зрозуміло, чи замінить Adria “Дружбу”

Очікується, що після завершення програми випробувань на початку 2027 року стане зрозуміло, чи здатен нафтопровід Adria повноцінно замінити маршрут “Дружба” для Угорщини та Словаччини.

Нафтопровід “Дружба”, який проходить через територію України, припинив роботу 27 січня після пошкодження інфраструктури групи “Нафтогаз” у Бродах на Львівщині внаслідок російського удару.

Після цього Угорщина та Словаччина почали активно шукати альтернативні маршрути постачання нафти.

Дипломатичні суперечки навколо поставок

16 лютого Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через трубопровід Adria.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова направили відповідне звернення хорватському уряду.

Однак уже 17 лютого Хорватія відмовилася погоджувати транспортування російської нафти, доки маршрут “Дружби” через Україну залишається заблокованим.

Водночас MOL і Slovnaft досі очікують офіційної позиції JANAF та хорватської влади, чи дозволять транспортування російської нафти, яка відповідає міжнародним санкційним правилам. Компанія вже передала хорватській стороні дозволи угорської та словацької влади.

Політичний тиск навколо нафти

Ситуація з транзитом нафти вже спричинила дипломатичні суперечки в Європі.

Угорщина та Словаччина звинувачували Україну у затримках із відновленням транзиту нафти через “Дружбу”.

У відповідь Україна пояснила, що транзит зупинився через російський удар по критичній інфраструктурі.

Будапешт, своєю чергою, заблокував виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро, а також затримав ухвалення 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, доки питання транзиту не буде вирішене.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявляв, що може припинити екстрені поставки електроенергії Україні, якщо Київ не відновить транспортування нафти через “Дружбу”.

У такій ситуації запуск тестування нафтопроводу Adria може стати ключовим кроком для енергетичної безпеки Центральної Європи — і водночас ще одним фактором напруження у складній енергетичній та політичній грі навколо постачання нафти.

