"Дружбу" могут заменить: Венгрия запускает масштабные тесты нового нефтепровода

В Центральной Европе начинается масштабная проверка альтернативного маршрута поставки нефти, который может изменить энергетическую карту региона. Венгерская нефтегазовая компания MOL Group объявила о начале долговременной серии тестов нефтепровода Adria , соединяющего Адриатическое побережье Хорватии со странами Центральной Европы. Об этом сообщает пресс-служба MOL, передают " Комментарии ".

Венгрия проверяет альтернативу "Дружбе": стартуют масштабные испытания нефтепровода Adria

Испытания начнутся 11 марта в соответствии с соглашением между MOL и хорватским оператором трубопровода JANAF . Тестовая программа будет длиться примерно 10 месяцев и будет проходить в три-четыре этапа .

Целью испытаний является определение того, какую стабильную и долгосрочную транспортную производительность может обеспечить инфраструктура в разных условиях — в разные сезоны, в разную погоду и с разными типами сырой нефти.

В MOL объясняют, что на начальных этапах трубопровод не будет работать в полную мощность . Это связано с тем, что хотя нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе работает на 100% , венгерский Danube Refinery имеет ограниченную производственную мощность.

Максимальный режим — суточную транспортировку до 40 тысяч тонн нефти — планируют тестировать позже, после возобновления технологической установки AV3 , ожидаемой осенью этого года.

Проверят не только трубу, но и всю логистику

Тестирование будет охватывать не только пропускную способность самого трубопровода. Эксперты планируют проверить всю логистическую цепь поставки нефти из Хорватии .

В частности, будут оценивать: пропускную способность порта; возможности и скорость разгрузки танкеров; возможности смешивания разных типов сырой нефти; эффективность транспортировки в разных условиях.

К мониторингу процесса привлекут международную независимую команду экспертов . MOL пригласит американских специалистов , тогда как JANAF привлечет немецких специалистов .

В компании отмечают, что масштабные испытания должны положить конец спорам относительно реальной пропускной способности трубопровода Adria .

Споры о возможностях трубопровода

В последние годы между Венгрией и Хорватией шли дискуссии о том, способен ли трубопровод Adria обеспечить энергетические потребности региона.

Будапешт неоднократно критиковал идею использования хорватского маршрута, ссылаясь на высокую стоимость транспортировки и технические ограничения .

Хорватская сторона эти замечания отвергает и настаивает, что трубопровод обладает достаточной пропускной способностью.

По разным заявлениям хорватских чиновников и руководства JANAF, годовая пропускная способность Adria оценивается от 11 до 15 миллионов тонн нефти .

Например:

тестирование показывало возможность транспортировки 11,8 млн тонн нефти в год ;

с использованием специальных полимерных добавок, уменьшающих трение, пропускную способность можно повысить до 14 млн. тонн и более ;

некоторые оценки говорят даже о 13-16,4 млн тонн в год .

Впрочем, фактические объемы транспортировки через этот трубопровод никогда не превышали 2,2 млн тонн нефти в год .

Именно поэтому стороны решили провести полномасштабную серию тестов для получения реальных технических данных.

Когда станет ясно, заменит ли Adria "Дружбу"

Ожидается, что после завершения программы испытаний в начале 2027 года станет ясно, способен ли нефтепровод Adria полноценно заменить маршрут "Дружба" для Венгрии и Словакии.

Нефтепровод "Дружба", который проходит через территорию Украины, прекратил работу 27 января после повреждения инфраструктуры группы "Нефтегаз" в Бродах на Львовщине в результате российского удара.

После этого Венгрия и Словакия начали активно искать альтернативные маршруты поставки нефти.

Дипломатические споры вокруг поставок

16 февраля Венгрия и Словакия обратились в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через трубопровод Adria .

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили соответствующее обращение хорватскому правительству.

Однако уже 17 февраля Хорватия отказалась согласовывать транспортировку российской нефти , пока маршрут "Дружбы" через Украину остается заблокированным.

В то же время MOL и Slovnaft до сих пор ожидают официальной позиции JANAF и хорватских властей , разрешат ли транспортировку российской нефти, отвечающей международным санкционным правилам. Компания уже передала хорватской стороне разрешения венгерских и словацких властей.

Политическое давление вокруг нефти

Ситуация с транзитом нефти уже вызвала дипломатические споры в Европе.

Венгрия и Словакия обвиняли Украину в задержках с возобновлением транзита нефти через "Дружбу" .

В ответ Украина объяснила, что транзит остановился из-за российского удара по критической инфраструктуре .

Будапешт, в свою очередь, заблокировал выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро , а также задержал принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России , пока вопрос транзита не будет решен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что может прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине , если Киев не возобновит транспортировку нефти через Дружбу.

В такой ситуации запуск тестирования нефтепровода Adria может стать ключевым шагом для энергетической безопасности Центральной Европы — и еще одним фактором напряжения в сложной энергетической и политической игре вокруг поставок нефти.

