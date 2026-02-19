Довічне замість страти: експрезидент Південної Кореї отримав найсуворіший вирок за спробу воєнного стану

Південнокорейський суд засудив колишнього президента Юна Сок Йоля до довічного ув’язнення за спробу запровадження воєнного стану у 2024 році. Про це повідомляє Reuters. Рішення стало безпрецедентним для політичної історії країни та фактично поставило крапку в одному з найгучніших процесів останніх років.

Суд визнав Юна Сок Йоля винним у підриві конституційного ладу Південної Кореї – прокурори вимагали смертної кари

Прокуратура наполягала на смертній карі. За версією обвинувачення, ініційоване Юном воєнне положення було “неконституційним і незаконним”, а його наслідки могли призвести до руйнування ліберально-демократичного устрою держави. У січні прокурори заявили, що дії експрезидента підірвали роботу Національної асамблеї та Центральної виборчої комісії, поставивши під загрозу функціонування ключових державних інституцій.

Суд погодився з тим, що рішення про введення воєнного стану виходило за межі повноважень і створювало серйозну загрозу конституційному порядку. Водночас замість смертного вироку, на якому наполягало обвинувачення, було призначено довічне ув’язнення.

65-річний Юн Сок Йоль свою провину заперечує. Він заявляє, що діяв у межах президентських повноважень і намагався привернути увагу до, за його словами, блокування роботи уряду опозиційними силами. Захист наполягав, що рішення про воєнний стан було політичним кроком, а не спробою узурпації влади.

Південна Корея формально зберігає смертну кару, однак фактично її не застосовує з 1997 року. Востаннє смертний вирок у країні виносили у 2016 році, але виконання покарання не відбулося. Тому рішення суду про довічне ув’язнення фактично означає максимально суворе покарання в сучасних умовах.

Це вже не перший вирок у справах, пов’язаних із колишнім президентом. 16 січня суд у Сеулі засудив Юна до п’яти років позбавлення волі за перешкоджання спробам його арешту після провалу ініціативи з воєнним станом. Окрім того, 28 січня було винесено вирок і колишній першій леді Кім Кьон Хі – її засудили до одного року і восьми місяців ув’язнення за отримання розкішних подарунків в обмін на сприяння в ділових питаннях.

Таким чином, справа Юна Сок Йоля стала одним із найгучніших політичних процесів у сучасній історії Південної Кореї, продемонструвавши, що навіть найвищі посадові особи можуть бути притягнуті до відповідальності за спроби втручання у конституційний лад.

Читайте також у "Коментарях", що Медведєв знову виступив з погрозами Україні та Зеленському.